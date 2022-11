24 listopada kolejna akcja Wszyscy do wioseł

Wtorek, 1 listopada 2022 r. 10:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Fundacja Legii wraca do organizacji charytatywnej akcji "Wszyscy do Wioseł". Ta zaplanowana została na czwartek, 24 listopada w godzinach 9-19 i odbędzie się na terenie stadionu Legii, na ergometrach wioślarskich.



W tym roku zebrane środki trafią do Fundacji Daj Herbatę, która od lat opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności, aktywizuje je i pomaga w wychodzeniu z bezdomności.



Dzięki WDW każdy może pomóc osobom bezdomnym. Do akcji można się włączyć na kilka sposobów - zostając sponsorem, zgłaszając do regat czteroosobową drużynę i wpłacając opłatę startową albo pomagając jako wolontariusz w organizacji wydarzenia.



W wielkiej wioślarskiej i jednocześnie dobroczynnej sztafecie wystartuje 120 załóg, każda będzie się składać z czterech zawodników. Załogi będą wiosłować w 10-minutowych zmianach. Wśród uczestników będą influencerzy, sportowcy i dziennikarze. - #WszyscyDoWioseł to projekt, który od pierwszej edycji procentuje dobrem dla naszych beneficjentów. Wielką wartością tej formy pomagania jest połączenie sportu - bo to w końcu prawdziwe ściganie na ergometrach – z konkretną formą wsparcia, edukacją i społecznym uwrażliwianiem na współczesne problemy. W tym roku będziemy pomagać Fundacji Daj Herbatę oraz jej podopiecznym, osobom bezdomnym, na których sytuację warto zwrócić uwagę i pomóc wyjść z kryzysu. Dzięki Fundacji Legii, jej oddanym wolontariuszom, partnerom i projektom takim jak #WszyscyDoWioseł dajemy im nadzieję na zmianę swojego życia - mówi Anna Mioduska, Prezes Fundacji Legii.



Każdy może dołączyć do zbiórki na rzecz Fundacji Daj Herbatę, zgłaszając swoją czteroosobową osadę do regat. Zgłoszenia przyjmowane są pod dedykowanym adresem wdw@legia.pl. Ważne - o dostaniu się na listę będzie decydować kolejność zgłoszeń. Na potrzeby tegorocznej akcji WDW Fundacja Legii przygotowała różne pakiety dla sponsorów i partnerów. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy można uzyskać pisząc maila na adres sponsoring@fundacjalegii.org.