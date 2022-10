Tenis

Wygrana Kielana w Parnawie

Niedziela, 30 października 2022 r. 10:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii, Szymon Kielan ma za sobą bardzo udany start w halowym turnieju ITF M15 w estońskiej Parnawie. W singlu legionista dotarł do półfinału, w którym przegrał ze Szwajcarem, Nicolasem Kobeltem. Natomiast w deblu, w parze z Yannem Wójcikiem, wygrali całe zawody, zwyciężając w finale Daniela Little i Roberta Strombachsa.



Wyniki Szymona Kielana w singlu:

I runda: Szymon Kielan - Oliver Ojakaar (Estoria) 3-6, 7-6(3), krecz

II runda: Szymon Kielan - Vesa Ahti (Finlandia) 6-4, 6-3

1/4 finału: Szymon Kielan - Eero Vasa (Finlandia) 7-5, 6-4

1/2 finału: Szymon Kielan - Nicolas Kobelt (Szwajcaria) 2-6, 3-6



Wyniki Szymona Kielana w deblu:

I runda: Szymon Kielan/Yann Wójcik - Michał Mikuła/Jasza Szajrych 6-4, 7-6(5)

1/4 finału: Kielan/Wójcik - Jan Jermar/Vojtech Vlkovsky (Czechy) 6-2, 7-6(3)

1/2 finału: Kielan/Wójcik - Grigoriy Lomakin (Kazachstan)/Khumoyun Sultanov (Uzbekistan) 7-6(6), 6-4

Finał: Kielan/Wójcik - Daniel Little (Wielka Brytania)/Robert Strombachs (Niemcy) 6-4, 7-6(5)