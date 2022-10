Jeździectwo

Wyniki legionistów w ostatnich tygodniach

Piątek, 28 października 2022 r. 09:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii Warszawa w ostatnich tygodniach brali udział w wielu zawodach okręgowych i ogólnopolskich, zdobywając sporo medali. Poniżej prezentujemy ostatnie wyniki zawodników Legii trenujących przy Kozielskiej.



Krzysztof Mazur:

HZOB1*, Leszno (21-23.10): - 6. miejsce w klasie C na koniu Walkiria,

ZOB2**, Finał PLJ Warka Sielanka (23-25.09):

- 4. miejsce w finale GP CC1 na koniu Cicero

- 4. i 6. miejsce w konkursach DR na koniu Cicero

ZOB1*, Leśna Wola (2-4.09):

- 3. miejsce w GP CC na koniu Cicero

- 4. miejsce w finale ŚR oraz 4. i 6. w konkursach klasy C na koniu Walkiria

ZOB1*, Jakubowice (7-10.07):

- 5. miejsce w Klasie CC na koniu Cicero

ZOB1*, Becker Sport (9-12.06):

- 5. miejsce w Klasie CC na koniu Cicero

- 5. miejsce drużynowo w klasie N na koniu Balotelli Vd Kattevennen Z



Zuzanna Chwalińska

CSIYH1*, Michałowice (20-23.10):

- 1. miejsce w finale RMK 5 letnich 120 cm na koniu Mc Douglas S

- 1. i 4. miejsce w konkursach klasy P1 na koniu MC. Douglas S



Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w skokach przez przeszkody, Kozienice (2-4.09): - 2. miejsce i srebrny medal w kategorii Młodzi Jeźdźcy na koniu MC. Douglas S.

Eliminacje do MPMK-B, Warka Sielanka (22-24.07): - 2x 3. miejsce w konkursach klasy P1 i N na koniu MC. Douglas S

ZR-B, Becker Sport (9-12.06): - 2. miejsce w konkursie klasy L na koniu Acorrero

ZOB1*, Becker Sport (9-12.06): - 5. miejsce drużynowo w klasie N na klaczy Corazon 58



Julia Lewinson

Razem z klaczą Uta w CSI1* w Michałowicach (21-23.10) zajmowały czołowe miejsca w konkursach 130/135.



HZR-B, Aromer (14-16.10): - 2x 1 miejsce w konkursie klasy N 2 miejsce w konkursie klasy N1 oraz 1 w klasie P na klaczy Uta,

ZODiM-B, Becker Sport (16-18.09):

- 1. miejsce w finale RJ i Młodzieżowej w klasie C/C1 na klaczy Uta,

- 1. miejsca w konkursach klasy N i C również na klaczy Uta

ZR-B, KJ Wiktorowo (6-7.08): - 1. miejsce w konkursie klasy L na koniu Rarara Ban De Lentamel

ZOB1*, Becker Sport (9-12.06): - 5. miejsce drużynowo w klasie N na klaczy Uta



Lena Kwiatkowska

HZR-B, Becker Sport (8-9.10): - 3. miejsce w konkursie 90 cm na koniu It's A Big Boy

ZOB2**, Finał PLJ Warka Sielanka (23-25.09): - 4. miejsce w konkursie klasy P Runda Młodzieżowa na klaczy Belle Fleur

ZOB1*, Jakubowice (23-28.08): - 6. miejsce w konkursie klasy N na klaczy Belle Fleur

ZOB1*, Michałowice (11-14.08): - 6. miejsce w konkursie klasy N na klaczy Belle Fleur

ZOB1*, Jakubowice (7-10.07): - 5. miejsce w konkursie klasy N na klaczy Belle Fleur



Janina Fabińska

HZO DiM, Aromer (14-16.10):

- 1. miejsce w finale Rundy Młodzików i JM 110/115 na koniu Candy Dancer Z

- 2x5. i 1x4. miejsce w konkursach klasy P na koniu Candy Dancer Z

ZODiM- B, Becker Sport (16-18.09):

- 3. miejsce w finale Rundy Młodzików i JM 110/115 na koniu Candy Dancer Z

- 2x1. miejsce w konkursach klasy L i P na koniu Candy Dancer Z

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w skokach przez przeszkody, Kozienice (2-4.09): - 2. miejsce i srebrny medal w kategorii Junior Młodszy na koniu Candy Dancer Z

ZR-B, Warka Sielanka (22-23.07): - 1. miejsce w klasie L i P koniu Candy Dancer Z

ZR-B, Bobrowy Staw (9-10.07): - 2. miejsce w klasie P na koniu Candy Dancer Z

ZR-B, Becker Sport (17-19.06): - 1. miejsce w klasie L licencyjnym na koniu Candy Dancer Z



Patrycja Matyjasik

ZR-B, Michałowice (11-14.08): - 3. miejsce w konkursie klasy P na klaczy Kalila J

ZOB1*, Becker Sport (9-12.06): - 5. miejsce drużynowo w klasie N na klaczy Kalila J



Lidia Gontarz

ZR-B, Jakubowice (7-10.07): - 1. miejsce w konkursie klasy P na koniu Cedric

ZR-B, Becker Sport (9-12.06): - 1. miejsce w klasie P na koniu Cedric,



Marianna Pracel

ZR-B, Leśna Wola (2-4.09): - 1. miejsce w klasie L na koniu Dendy

ZR-B, Warka Sielanka (25-26.06): - 1. miejsce w klasie P na koniu Dendy,



Aleksandra Stencel

ZR-B, Becker Sport (16-18.09):

- 1. miejsce w klasie L licencyjnym na koniu Ouragan WM

- 3. miejsce 90 cm na koniu Ouragan WM



Matylda Godlewska

ZR-B, Wiktorowo (6-7.08): - 1. miejsce w klasie L licencyjnym na koniu Chantall Van De Calidrio