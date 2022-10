W Białymstoku bez Augustyniaka

AUgustyniak nabawił się kontuzji podczas treningu w pierwszej połowie października. Następnie wypadł z dwóch meczów z Wisłą Płock, a tydzień temu znalazł się w kadrze na spotkanie z Pogonią Szczecin. W 81. minucie wszedł nawet na boisko. W bieżącym tygodniu częściej jednak pracował z fizjoterapeutami i zabraknie go w Białymstoku.

W sobotnim meczu z Jagiellonią Białystok trener Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać z Rafała Augustyniaka . - Chcemy, by w pełni wykurował się po tym naderwaniu mięśnia i nie będziemy ryzykowali pogłębienia urazu - mówi trener "Wojskowych".

Wyrwikufel - 59 minut temu, *.netfala.pl No i dobrze. Brak Augustyniaka to wzmocnienie. odpowiedz

