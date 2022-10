Bezpośrednią transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA JAGIELLONIA - LEGIA FORTUNA:

Atmosferić - 5 minut temu, *.orange.pl 2-5 ale takie 4-8 to powinno być minimum. Masa błędów Legii w obronie. odpowiedz

WBA - 18 minut temu, *.as13285.net Wyginam ciało śmiało 2-5 MAŁO !!! odpowiedz

Pusia - 21 minut temu, *.vectranet.pl Kramer!!! Co? Kwonto!!! Spandalaj ogórze odpowiedz

Pusia - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Nie mamy bramkarzy frajer tobiasz odpowiedz

Tommy - 2 minuty temu, *.toneticgroup.pl @Pusia: fr@jer to cię robil odpowiedz

Sobo(L)ew - 34 sekundy temu, *.plus.pl @Tommy: I zapomniał zabić odpowiedz

P(L)H - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Bo jaga to pijaczka, bo jaga nie ma zgód……… odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 25 minut temu, *.105.248 Jest 5 - usma wareczka strąg leci z tej okazji -$: odpowiedz

KowaL - 26 minut temu, *.vectranet.pl Aaaaaaa 5:1 Josueeeeeee wale browara na umór odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 31 minut temu, *.105.248 Ja już leże nayebany pod telewizorem jeszcze 2 niech walnom 15bdaj odpowiedz

Sarcastico. - 32 minuty temu, *.inetia.pl Ten gamoń znowu nas osłabia Kramerem... odpowiedz

Atmosferić - 52 minuty temu, *.orange.pl tyy co się stało z tą Legią? zachorowali? 4 gole :D wow i to na wyjeździe... odpowiedz

P(L)H - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl JESTESMY NAJ(L)EPSI !!



Ale to tylko cienka Jagiellonia. Nie podniecajmy sie ale wygladamy coraz (L)epiej. Mocno !!!!!!!!! odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jest wreszcie to "coś" w grze naszych pupilków. Oby tak do końca ( i meczu, i ligi ). odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ostatnia wygrana Legii w białymstoku - 18 listopada 2016 - odjidja ofoe i ten podrobiony zlatan z kitką strzelali. Prawie 6 lat! Wtedy było 1-4. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ale klepią…jazda z bialorusinami! Josue Carlitos sztos! odpowiedz

Korwinista - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @Pusia: powiedz to samo do szoszonów odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No i Juzek i mamy już 3:). Na ulicy Jurowieckiej ma siedzibę swą.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Morda się śmieje, piwo się leje:) odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Polewam mocno! Legia mocno! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: a na wyjeździe Legia szaleje:) prawy do lewego, strzel sobie kolego:) odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl 1-2 ale te kontry jagi robią sporo smrodu z tyłu. Jeszcze nie raz zagrożą, słaba organizacja pressingu po stracie piłki Legii. odpowiedz

Jagiellońska - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mi podana te fimik otpisz dumnie odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rosołek,Wszolek i Mladen pięknie kończy:) odpowiedz

Cudny Zenon - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Chciałem napisać, że Legia cienka w porównaniu z Jagiellonią - a tu Josue wyrównał, zaś Mladen zdobył drugą bramkę. Oglądamy dalej... odpowiedz

WBA - 1 godzinę temu, *.as13285.net Teraz Legia jeszcze mocniej odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Josue! Mldenovic! odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No no,Josue przymierzył ładnie,co?? odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl 1:1 odpowiedz

Nie płaczek - 1 godzinę temu, *.tele2.se Przestańcie się mazać, Pogoń wczoraj też przegrywała a wygrała 4:2... odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niestety Legia jest bardzo bardzo słaba.Defensywa nie działa.Duzo lepiej to funkcjonowało kiedy był ten trener z Włoch od formacji obronnej ale Czesław go zabrał do reprezentacji odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kosta pojechał po "zwycięstwo" :D huehuehuehue właśnie widać. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gość który dośrodkowywał odjechał błaznowi kapustce na metrze. Obrona przedpola to kabaret. Gdzie oni mają kurwa jakąś taktykę??? odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Obrona dramat, zostawiają zawodników Jagiellonii nie obstawionych 10 metrów od bramki odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Podeszli trochę pressingiem i pizdy już mają pełne gacie odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Niech ktoś jeszcze próbuje Slisza bronić... odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to równia pochyła, szwabski debil wystawia niedorobionego kiszonego, obrona dno, będzie 3:0 dla Białorusinów odpowiedz

Andżej - 1 godzinę temu, *.inetia.pl No to zaczęli . Co oni robili przez tydzień czasu ? odpowiedz

Ari - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Huj nie trener zero przemyśleń odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gooool ruskich.

Ale wstyd odpowiedz

Kmita - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na trybunach jest Łapówka? Siwy dym i nic nie widać... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl 1-3 (Kapustka, Carlitos, Wszołek) odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: O widzę, że Kolega postawił na odblokowanie lekko podupadłych ( z różnych przyczyn ) trzech gwiazdorów.

Oby tak było, bo każdy z nich w normalnej formie jest wartością dodaną. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

.................... Tobiasz ............................

Rose ..... Jędrzejczyk ..... Nawrocki

Kapustka ... Celhaka ... Slisz .... Ribeiro

...................... Josue ............................

............... Kramer ...... Carlitos ............ odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @MonsteR (L) Miłkowice: Toś mocno nie trafił ze składem, bo już dawno podali oficjalny.

A swoją drogą w Legii w podstawowym składzie jest siedmiu Polaków, za to legenda Podlasia wystawiła uwaga: dwóch!!! odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ciekawe, kiedy pierwszy prorok napisze, ile to Legia dziś nie dostanie w plecy.

Ci wspaniali optymiści nieraz odważają się nazwać prawdziwymi kibicami Naszego Kochanego Klubu. odpowiedz

o rety! - 4 godziny temu, *.inetia.pl Niech Wszołek nie gra w pierwszym składzie . On jest bez formy i tylko psuje kupony . odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @o rety!: nikogo nie interesuja twoje kupony. odpowiedz

o rety! - 3 godziny temu, *.inetia.pl @L: Mnie nie interesuje co ty tam gadasz. Wszołek to ty ? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @o rety!: mnie tez nie interesuje co ty tam gadasz. odpowiedz

o rety - 3 godziny temu, *.inetia.pl @L: To nie czytaj i nie odpisuj . odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @o rety: sam sie wyjasniles. Bystrzak :d odpowiedz

o rety! - 2 godziny temu, *.inetia.pl @L: Prawie wyjaśniłeś zagadkę co było pierwsze-kura czy jajko . odpowiedz

