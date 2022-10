Konferencja pomeczowa

Runjaić: Mogę tylko powiedzieć chapeau bas

Sobota, 29 października 2022 r. 20:12 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Po szybkiej stracie gola na 0-1 daliśmy dobrą odpowiedź. Jestem bardzo zadowolony z reakcji mojego zespołu. Staraliśmy się grać swoją piłkę, mieliśmy duże posiadanie piłki. Strzeliliśmy ładne gole, to nasze wyraźne zwycięstwo. Pierwsza wygrana tutaj od 2016 roku i do tego hat-trick Josue. Mogę tylko powiedzieć chapeau bas.









Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu, ale nie jestem zadowolony ze sposobu, w jaki straciliśmy gole. Będziemy nad tym pracować. To bardzo ważne, żeby poczynić postęp w defensywie. To dla nas ważne zwycięstwo u progu zakończenia rundy.



Chciałbym podziękować naszym kibicom, bardzo nas wspierali, są dla nas bardzo ważni. Atmosfera była bardzo dobra. Liczymy na pełny stadion w meczu z Lechią.



Uraz Jędrzejczyka

Nie wygląda to dobrze, jego kostka jest mocno spuchnięta. Wiem jednak, że Jędrzejczyk jest fighterem. To bardzo ważny dla nas zawodnik, szczególnie w tym systemie gry, z dużym doświadczeniem. Ihor Charatin dał dobrą zmianę, zagrał dobrze, ale w drugiej połowie nie mieliśmy już w defensywie takiej mocy jak w pierwszej połowie. Mam nadzieję, że Artur szybko wróci, tak samo jak Augustyniak. Mam nadzieję, że Augustyniak będzie mógł zagrać już w kolejnym spotkaniu, albo przynajmniej usiądzie na ławce.