Konferencja pomeczowa

Stolarczyk: To dla nas bolesna lekcja

Sobota, 29 października 2022 r. 20:24 Mishka, źródło: Legionisci.com

Maciej Stolarczyk (trener Jagiellonii): To dla nas bolesny rezultat. Gratuluję Legii zwycięstwa. To dla nas bolesna lekcja. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, strzeliliśmy bramkę, byliśmy groźni na połowie przeciwnika. Trzeba mieć także świadomość, że w Legii są indywidualności i było to dzisiaj widać. Josue oddał piękny strzał zza pola karnego, to spowodowało nerwowość w naszych szeregach. Otworzyliśmy niebezpieczne dla nas i dla tego meczu przestrzenie, przez to straciliśmy kolejne bramki.



Myślę, że jest to także koszt tego, w jaki sposób chcemy funkcjonować jako zespół i grać. Chcemy być odważni w odbiorze, musimy wygrywać pojedynki. Dzisiaj tak nie było i Legia z tego korzystała. Mieliśmy swoje sytuacje, ale nie zamieniliśmy ich na bramki. Zabrakło kontaktu bramkowego, który by doprowadził do tego, że mecz by był spektaklem. Dużo pracy przed nami, ale jesteśmy tego świadomi.



Po stracie bramki wkradła się nerwowość, graliśmy szablonowo, praktycznie jednym sektorem. Cały czas się uczymy. Bardzo nam przykro, że nie zwyciężyliśmy, szczególnie przy tak licznej publiczności. Legia to nieprzypadkowy zespół, ma wielu graczy, którzy są najlepsi w Polsce.