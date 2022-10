Bramki i skrót meczu z Jagiellonią

Hat-trick Josue! Nie daje dziś szans @LegiaWarszawa gospodarzom, co za mecz! ???? ???? https://t.co/YlXuOIQJWG pic.twitter.com/3z2qf4aIrc

Legia Warszawa wygrała w Białymstoku 5-2. Pierwszy hat-trick w karierze zanotował Josue, a oprócz niebo bramki strzelali Filip Mladenović i Maik Nawrocki. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania z Jagiellonią: Skrót meczu

