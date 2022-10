Nawrocki: Jak chcesz wygrać, musisz strzelić więcej goli

Niedziela, 30 października 2022 r.

- Trudno powiedzieć, jaką ocenę wystawić defensywie Legii po tym meczu. Jagiellonia miała dużo sytuacji, mogła zdobyć kilka bramek. Ale jak chcesz wygrać, to musisz strzelić więcej, i tak było w tym meczu. Długo czekałem na swoją kolejną bramkę. Smakuje one bardzo dobrze, bardzo się z niej cieszyłem - powiedział po spotkaniu z Jagiellonią Białystok Maik Nawrocki.



- Wiem, że będzie bardzo ciężko załapać się do kadry na Mundial, ale ja gram o swoje. Próbuje pokazać się na boisku z jak najlepszej strony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.