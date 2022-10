Uraz Artura Jędrzejczyka

Sobota, 29 października 2022 r. 20:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

W przerwie meczu w Białymstoku boisko musiał opuścić Artur Jędrzejczyk, który doznał urazu w jednym ze starć pod koniec pierwszej połowy. Na razie nie wiadomo czy i jak długa czeka go przerwa w treningach.



- Nie wygląda to dobrze, jego kostka jest mocno spuchnięta. Wiem jednak, że Jędrzejczyk jest fighterem. To bardzo ważny dla nas zawodnik, szczególnie w tym systemie gry, z dużym doświadczeniem. Ihor Charatin dał dobrą zmianę, zagrał dobrze, ale w drugiej połowie nie mieliśmy już w defensywie takiej mocy jak w pierwszej połowie. Mam nadzieję, że Artur szybko wróci- powiedział po meczu trener Kosta Runjaić.