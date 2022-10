Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 29 października 2022 r. 21:01 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi odnieśli 12. zwycięstwo w 12. meczu (10-1 z piątą w tabeli Wisłą Płock) i prowadzą w tabeli grupy wschodniej CLJ U17 z przewagą 10 punktów. Zespół U15 Akademii wygrał 1-0 z AKS SMS Łódż i powiększył swoją przewagę nad wiceliderem do 7 "oczek". Ich rówiesnicy z LSS pokonali 4-1 Nadnarwiankę i awansowali na pozycję wicelidera I ligi maz. Juniorzy starsi przegrali 4-1 z Koroną Kielce. Zespół U14 pokonał 9-0 Broń Radom, mając już mistrzostwo jesieni mazowieckiej Ekstraligi w kieszeni. Legia U12 z dobrej strony pokazała się w meczu z Mazurem Radzymin.



CLJ U19: Korona Kielce 04/5 4-1 (3-1) Legia U19

Gole:

1-0 7 min. Michał Pokora

2-0 24 min. Michał Pokora

3-0 30 min. Michał Pokora

3-1 45 min. Sebastian Kieraś (as. Dawid Niedźwiedzki)

4-1 90 min. Daniel Bąk



Legia: Franciszek Chojak – Franciszek Saganowski [06], Kacper Wnorowski, Jakub Okusami, Patryk Romanowski – Sebastian Kieraś, Bartosz Mikołajczyk, Oskar Lachowicz – Dawid Kiedrowicz, Maksymilian Stangret (Kpt), Dawid. Niedźwiedzki

Rezerwa: Jan Sobczuk (br), Maciej Bochniak, Marcel Krajewski, Fryderyk Misztal [06], Kacper Knera, Szymon Grączewski, Wiktor Puciłowski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia U17 10-1 (3-1) Wisła Płock 06 i mł.

Gole:

1-0 7 min. Rafał Boczoń (głową, as. Jakub Adkonis z rzutu rożnego)

1-1 11 min. Szymon Leśniewski (as. ALeksander Gołoś)

2-1 43 min. Kacper Bogusiewicz (as. Cyprian Pchełka)

3-1 44 min. Tomasz Rojkowski (głową, po akcji Igora Skrobały)

4-1 50 min. Tomasz Rojkowski (głową, as. Karol Kosiorek)

5-1 51 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Adkonis z rogu)

6-1 56 min. Cyprian Pchełka (as. Tomasz Rojkowski)

7-1 64 min. Przemysław Mizera (as. Cyprian Pchełka)

8-1 70 min. Igor Skrobała (as. Przemysław Mizera)

9-1 79 min. Igor Busz (as. Przemysław Mizera)

10-1 86 min. Igor Busz (z dystansu, as. Jakub Grzejszczak)



Strzały (celne): Legia 33 (17) - Wisła 6 (3)



Legia: Hubert Nowak (64' Wojciech Banasik) - Karol Kosiorek (64' Igor Busz [07]), Kacper Potulski [07](46' Bartosz Dembek), Rafał Boczoń, Viktor Karolak (57' Jakub Grzejszczak) - Maciej Saletra (57' Oskar Melich), Jakub Adkonis [07], Kacper Bogusiewicz - Igor Skrobała, Tomasz Rojkowski (57' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U15: Legia U15 1-0 (0-0) AKS SMS Łódź 08

Gol:

1-0 42 min. Bartosz Czarkowski (as. Mateusz Lauryn)



Strzały (celne): Legia 11 (7) - AKS SMS 8 (4)



Legia: Antoni Błocki - Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy, Mateusz Lauryn, Jan Musiałek (52' Bartosz Lesiuk) - Marcel Kiełbasiński (71' Tomasz Babiloński), Kacper Morawiec, Pascal Mozie - Bartosz Czarkowski (57' Kacper Borowiec), Maksymilian Sterniczuk (77' Jakub Oremczuk), Mikołaj Jasiński (60' Jakub Sito)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga mazowiecka U15: Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk '08 1-4 (0-2) Legia Soccer Schools U15

Gole:

0-1 33 min. Kosma Sekuła (rzut karny)

0-2 39 min. Kacper Krajewski (as. Adam Kulicki)

0-3 46 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Krajewski)

1-3 52 min. Igor Pik

1-4 68 min. Jakub Drzazga (as. Norbert Augustyniak)



Legia LSS: Filip Bonk - Kacper Jasiński (60' Fabian Radziński), Kosma Sekuła, Aleksander Dworski [09] - Adam Tołwiński (60' Oskar Kurc), Norbert Augustyniak, Maciej Suwik, Lucjan Napieralski (60' Patryk Ciborowski), Adam Kulicki - Jakub Drzazga, Kacper Krajewski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Legia U14 9-0 Broń Radom 09 i mł.

Gole:

1-0 27 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)

2-0 30 min. Igor Brzeziński (as. Szymon Piasta)

3-0 39 min. Fabian Mazur (as.Edo von Brandt-Etchemendigaray)

4-0 45 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)

5-0 47 min. Fabian Mazur (as. Norbert Merchel)

6-0 60 min. Fabian Mazur (as. Mateusz Strzelecki)

7-0 65 min. Wojciech Chachuła (as.Edo von Brandt-Etchemendigaray)

8-0 68 min. Mateusz Pawłowski (as.Edo von Brandt-Etchemendigaray)

9-0 79 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)



Strzały (celne) [II połowa]: Legia 22 (16) - Broń 5 (4)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Piotr Kaniewski, Piotr Bartnicki, Wojcieh Paczosa, Jan Rodak, Kazimierz Szydło, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki, Szymon Piasta, Igor Brzeziński [10], Mateusz Pawłowski [10], Wojciech Chachuła, Aleksander Marciniak, Franciszek Stępniewski [10], Oskar Maj, Edouard von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga warszawska U12: Legia U12 - Mazur Radzymin 2011



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski, Nicodeme Chodkowski, Cyprian Lipiński, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło, Stanisław Sałek, Bartosz Gawryś, Stefan Podgórski, Filip Wancerz



Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U12 rozegrała mecz ligowy z Mazurem Radzymin 2011. Legioniści wyraźnie przeważali, tworząc sobie sporo sytuacji przy użyciu pełnego wachlarza środków - uderzeń z dystansu, pojedynków indywidualnych i szybkich zespołowych akcji. Nieco brakowało im tylko skuteczności. Ogólnie jednak nasi zawodnicy mogą być zadowoleni z postawy.