Makowski brązowym medalistą MP U-16

W Lublinie rozegrane zostały mistrzostwa Polski do lat 12 i 16 w snookera. W kategorii do lat 12 startowało dwóch legionistów - Axel Wysoczański odpadł w fazie grupowej, z kolei Oliwier Niziałek przegrał 1-2 ćwierćfinałowe spotkanie z Krzysztofem Czapnikiem. W rywalizacji U-16 startowało czterech zawodników Legii, a najlepiej zaprezentował się Jakub Makowski , który wywalczył brązowy medal. W meczu o finał, Kuba przegrał 0-2 z niedawnym klubowym kolegą, Sebastianem Milewskim. Wyniki legionistów na MP U-12: Oliwier Niziałek 2-0 Krzysztof Agata Oliwier Niziałek 2-0 Adam Michalski Oliwier Niziałek 1-2 Krzysztof Czapnik Axel Wysoczański 0-2 Michał Szubarczyk Axel Wysoczański 0-2 Krzysztof Czapnik Wyniki legionistów na MP U-16: Wojciech Chojnacki 2-0 Krzysztof Czapnik Wojciech Chojnacki 0-2 Oliwier Niziałek Oliwier Niziałek 0-2 Krzysztof Czapnik Axel Wysoczański 0-2 Witold Bystrzycki Jakub Makowski 2-1 Oliwier Niziałek Jakub Makowski 2-0 Axel Wysoczański Jakub Makowski 2-0 Witold Bystrzycki Jakub Makowski 0-2 Sebastian Milewski

