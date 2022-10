Trzy medale legionistów w PP U-17

Trzy medale zdobyli pięściarze Legii Warszawa w zawodach Pucharu Polski do lat 17, które odbyły się w Ciechocinku. Złoto w kat. -60kg zdobył Mike Drużga , z kolei najlepszy w kat. -75kg był Olaf Szcześniak . Srebrny medal w kat. w kategorii do 71 kilogramów wywalczył Franciszek Delura . W półfinale przegrał Robert Stasiok w kat. -71kg. kat. -60kg: Mike Drużga - Oskar Konczalski (MKSW Pomorzanin Toruń) RSC1 Mike Drużga - Michał Łangowski (Bokser Chojnice) AB1 Mike Drużga - Robert Zuba (KSW KO Opoczno) 3-0 Mike Drużga - Bartosz Dudziński (Górnik Sosnowiec) 3-0 kat. -67kg: Franciszek Delura - Nikita Semenov (KB Nowy Dwór Maz.) 3-0 Franciszek Delura - Natan Kierzek (Sporty Walki Gostyń) 2-1 Franciszek Delura - Bartłomiej Środa (BKS Skorpion Szczecin) 2-1 Franciszek Delura - Mateusz Ratkiewicz (Łokietek Brześć Kujawski) 0-3 kat. -71kg: Robert Stasiok - Edmon Nahapetyan (Box Garda Marki) 3-0 Robert Stasiok - Oleksandr Kopach (KS Sako Gdynia) 0-3 kat. -75kg: Olaf Szcześniak - Filip Szul (Bokser Chojice) 3-0 Olaf Szcześniak - Oskar Kołomański (KKB Rushh Kielce) 3-0

