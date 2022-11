Wyniki 1/8 finału Pucharu Polski

Komentarze (33)

+ dodaj komentarz

dodaj

Urs72 - 40 minut temu, *.chello.pl A co z Sandecja ? O co tam poszło ? Były karne i co obsrali się ? odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl A może tak wycieczka do Motoru odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dwa czolowe zespoly w 1/8 - LEGIA - Pogon S.oby tak bylo - zobaczymy !!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie do wiary nie przypominam zeby tak bylo 1/8 - 5 lub nawe moze byc 6 zespolow z nizszych lig a 2 lub ewntualnie 3 z extraklasy to przy takim ukladzie rywalem bedzie zespol z nizszych lig bo raczej niemozliwe aby LEGIA grala z Rakowem teraz to wskazuje na mecz finalowy !!! odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Dawać Pogoń i mamy derby im. Artura Boruca! odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pogoń Siedlec Legia i jedziemy wszyscy do Siedlec naszych ziomków odpowiedz

PP - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA - Lechia Z.G. oby to sie spelnilo !! odpowiedz

P-RP - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nastepny rywal LEGII - PogonS. lub KKS Kalisz jako marzenie !!! odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.. Ależ ta ekstraklapa jest beznadziejna... odpowiedz

ZWP - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @(L):



5 wyrazów a wszystko i to mądrze napisane. Tylko pogratulować takiego umysłu i znajomosci języka. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Brawo lechia zielona góra odpowiedz

xcx - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl znowu widzę pragnących meczu z czwą... w następnej rundzie.. słodka chwila? to samo pisali po losowaniu w szczecinie paprykarze, przecież i tak trzeba wygrać wszystko a jeśli teraz u siebie to lepiej.. z tego co wiem ponoć są tacy co już zmienili zdanie po kolejnej wtopie ... teraz potrzebny jest jakiś leszcz a czwa w finale.. odpowiedz

PP - 9 godzin temu, *.tpnet.pl W przypadku niekorzystnej decyzji dla Slaska bedzie to mialo czesciowy wplyw na postawe pilkarzy na mecz ligowy z nasza "LEGIA" - zobaczymy ! Pwodzenia "LEGIO" !!! odpowiedz

P-RP - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Jaka bedzie decyzja odnosnie meczu Sandecja - Slask ? odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl @P-RP: Walkower dla Śląska to pewnik. Nie wiem, czy za rasizm z trybun mogą ich wykluczyć - trzeba sprawdzić regulamin. Ale sprawa jest głośna, więc pewnie dowalą im pięciocyfrową karę i kilka meczów u siebie i na wyjeździe bez kibiców, którą szybko zredukuje KO. odpowiedz

olew - 12 godzin temu, *.vectranet.pl No podziało się w Małopolsce; Sandecja oczywiście się próbuje ratować, karne jej nie wyszły (weszły ?), ale pretekst (powód ! ) walkowera jest... debilni kibole prymitywnie pomogli Wrocławowi, przeszkadzać trzeba umieć (vide Miszta ! ) ... Ja bym zarządził powtórkę karnego z udziałem Murzynka, bez udziału wrocławskich debili. odpowiedz

ding - 12 godzin temu, *.chello.pl @olew: Przeczytaj najpierw regulamin i przepisy. odpowiedz

olew - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @ding: regulaminy dla prusaków, ja z Mazowsza jestem... odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl @olew: Najzabawniejsze jest to, że winni całego zajścia to piłkarze Śląska a zwłaszcza jeden taki tuz piłkarstwa, który w 125 minucie meczu głową zagrał w kierunku swojej bramki prosto pod nogi Kosakiewicza. To było całe podsumowanie naszej ligi.



Dlatego frustracji wrocławskich "fanów" się nie dziwię, choć nie popieram. odpowiedz

eN - 19 godzin temu, *.as13285.net Są de ja co odstawia :D doszło do karnych a jak już w nich przegrywali 0:2 to nagle uslyszeli rasistowskie okrzyki z trybun zeszli z boiska i nie dokończyli meczu. odpowiedz

olew - 22 godziny temu, *.vectranet.pl chciałbym jakiś mecz u siebie, z Rakowem na Łazienkowskiej... to byłaby rozkoszna chwila ! odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @olew:

Na ta chwile Raków jest nie do ruszenia....miejmy nadzieję że w przerwie zimowej im coś się posypie bo inaczej przyjdą po PP i MP jak po swoje. odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Alan: Nie do ruszenia ?! Raków to enerdowski futbol, presing, bieganie i bałagan.Mała drużyna z małego miasta. Co prawda kiedyś Mielcowi udał się taki eksperyment, ale gdzie Rakowowi do tamtego Mielca. Fajnie byłoby wygrać z nimi, bo wszyscy ich lansują przeciw nam, wygrać na naszym normalnym stadionie, a nie na tym beznadziejnym narodowym powiatowym. Modlę się by ominąć taki Motor albo Zieloną Górę (choć tam akurat mamy sporo kiboli...). Boże daj nam Raków w ćwierćfinale !!! odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @olew:

Przemawia przez Ciebie megalomania....jestem ciekaw gdzie Ty się urodziłeś lub Twoi rodzice że za takiego miastowego się uwazasz....

Ps. Popatrz na Nasze liczne fan kluby które nam zapewniają frekwencję u Nas i na wyjazdach a później wysmiewaj małe miasteczka..... odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: Nie wyśmiewam małych tylko uważam, że w małych ma być mały futbol, a duży futbol w dużych. Szanuję małe, ale : metro, filharmonie, opery ( no i piłeczka) mają być w dużych. A poza tym, nie lubię o innych, lubię o sobie; od kołyski aż po grób jedno Miasto jeden Klub ! odpowiedz

SF - 09.11.2022 / 12:04, *.tpnet.pl @ (L) eon: Zgoda! Odnosnie dnia to oby to sie spelnilo a Puchar RP bedzie bardzo blisko !!! odpowiedz

(L) eon - 09.11.2022 / 11:56, *.inetia.pl Dziś dzień będzie udany jeżeli medaliki odpadną. Wtedy 20-ty Puchar Polski na wyciągnięcie ręki. odpowiedz

P-RP - 09.11.2022 / 11:53, *.tpnet.pl @ Arek: Nic z tych rzeczy awans wywalczony po ciezkiej walce i skutecznym rzutow karnych a teraz czekamy na rywala !!! odpowiedz

Arek - 09.11.2022 / 00:38, *.tpnet.pl Puchar za ligę, liga za puchar, czy tam jakoś tak. odpowiedz

WSL - 08.11.2022 / 20:54, *.tpnet.pl @ Zmija: W zanadrzu finaly LEGIA- Pogon po ewentualnej wygranej z Rakowem oraz LEGIA-Radomiak i LEGIA-Pogon S. !!! odpowiedz

PP - 08.11.2022 / 14:52, *.tpnet.pl Lechia 1-2 LEGIA ! LEGIO zagraj tak jak Rakow co prawda w lidze a awans bedzie bezdyskusyjny ! Jedziemy "LEGIO " i strzelamy tylko celnie wiec nie zawiedz "NAS KIBICOW" - powodzenia ! odpowiedz

WSL - 08.11.2022 / 14:46, *.tpnet.pl Marzy sie final LEGIA - Gornik na stadionie "L" !!! odpowiedz

Żmija - 08.11.2022 / 17:15, *.vectranet.pl @WSL: No to na kurnika poczekasz jeszcze minimum sezon. Brawo KKS Kalisz!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.