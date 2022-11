Plus miesiąca

Plus października: Maik Nawrocki

Czwartek, 3 listopada 2022 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W październiku legioniści rozegrali sześć spotkań, jedno w Pucharze Polski z Wisłą Płock oraz pięć w Ekstraklasie, z: Lechem Poznań, Wartą Poznań, Wisłą Płock, Pogonią Szczecin i Jagiellonią Białystok. Najwięcej plusów w tym miesiącu zgromadził Maik Nawrocki. Gratulacje!









21-latek otrzymał pozytywną ocenę w każdym z sześciu meczów, co jest nie lada osiągnięciem. Jeżeli ktoś zastanawiałby się, dlaczego Nawrocki otrzymał powołanie do szerokiej kadry na mistrzostwa Świata w Katarze, to jego bardzo wysoka forma w październiku powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Na drugim miejscu znalazł się Artur Jędrzejczyk, czyli drugi z powołanych do reprezentacji. "Jędza" zgromadził pięć plusów, co również jest świetnym rezultatem. Były kapitan Legii udowadnia, że pomimo wieku, wciąż jest liderem defensywnej linii legionistów. Kolejną lokatę zajęło aż trzech piłkarzy. Po 3 pozytywne noty otrzymali: Filip Mladenović, Lindsay Rose oraz Kacper Tobiasz. Serb nabiera wiatru w żagle. Wraca do swojej dobrej formy z przeszłości, a na swoim koncie ma już pięć trafień, dzięki czemu wraz z Josue jest najskuteczniejszym legionistą w tym sezonie. Rose prezentuje się coraz pewniej i lepiej. Po tym jak kilkakrotnie pokazywał się z dobrej strony, wchodząc z ławki rezerwowych, teraz wywalczył sobie miejsce w składzie i pokazuje, że nikomu go nie odda. Tobiasz rozegrał 5 meczów, a zgromadzenie podczas nich trzech plusów to dobry wynik. Wielokrotnie pokazywał, że potrafi stanąć na wyżynach swoich możliwości, aby zagwarantować Legii choćby punkt. Udowodnił to m.in. w Poznaniu.



Najniżej w naszej klasyfikacji znalazł się Paweł Wszołek, który zgromadził zaledwie jednego plusa oraz pięć minusów. To właśnie po spotkaniu z Jagiellonią Białystok skrzydłowy otrzymał pozytywną notę, co pozwala nam wierzyć, że będzie prezentował się lepiej. Trzy minusy przyznaliśmy Bartoszowi Kapustce, który wciąż nie wrócił do swojej optymalnej dyspozycji. Mecz z Jagiellonią pokazał jednak światełko w tunelu.



Pełna klasyfikacja:

Maik Nawrocki - 6 /

Artur Jędrzejczyk - 5

Filip Mladenović - 3

Lindsay Rose - 3

Kacper Tobiasz - 3

Bartosz Slisz - 4 / 2

Josue - 3 / 2

Maciej Rosołek - 2 / 2

Rafał Augustyniak - 1

Yuri Ribeiro - 1

Matthias Johansson - 1 / 1

Blaz Kramer - 1 / 1

Makana Baku - 1

Cezary Miszta - 1

Patryk Sokołowski - 1

Carlitos - 2 / 4

Ernest Muci - 2

Bartosz Kapustka - 3

Paweł Wszołek - 1 / 5