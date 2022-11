Wypożyczeni: Ciepiela i Abu Hanna przeciwko sobie

W poprzedniej kolejce Bartłomiej Ciepiela znalazł się w kadrze meczowej Stali Mielec. Tym razem wypożyczony legionista powrócił na boisko po 2,5-miesięcznej przerwie spowodowanej złamaniem piątej kości śródstopia. Ciepiela wszedł w końcówce potyczki z Lechią Gdańsk, w której barwach również kilka minut zaliczył Joel Abu Hanna. Maciej Kikolski zachował czyste konto w zremisowanej potyczce z Kotwicą Kołobrzeg. Natomiast niefortunną akcją "popisał" się Gabriel Kobylak, który miał spory udział przy stracie pierwszej bramki. Wypożyczeni Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 82. minuty w przegranym 0-1 meczu z Lechią Gdańsk Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - od 84. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Stalą Mielec Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Kotwicą Kołobrzeg Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z Wartą Poznań Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Lecce Primavera Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 90. minuty w przegranym 1-2 meczu z GKS Tychy Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 60. minuty w przegranym 0-2 meczu z Chrobrym Głogów Skrót meczu Radomiak Radom - Warta Poznań

