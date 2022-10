W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się zawody Pucharu Polski, w których nie wystartowali dwaj czołowi panczeniści Legii - bracia Kania, którzy udali się na Mistrzostwa Świata na rolkach, rozgrywane w Argentynie. Najlepsze wyniki spośród legionistów to czwarte miejsce Karola Karczewskiego w wyścigu na 3000 metrów (czas 4:14.58 min.) oraz miejsce dziewiąte Victorii Szewczyk na tym samym dystansie. Wyniki legionistów w PP: 500m: 19. Karol Karczewski 39.40s 500m: 41. Victoria Szewczyk 45.98s, 45. Maria Kania 46.27s, 46. Julia Jaroszewicz 46.39s, 54. Zofia Szombara 46.92s, 82. Gabriela Puczen 50.06s, 84. Julia Karczewska 50.81s 1500m: 29. Victoria Szewczyk 2:25.84 min., 32. Zofia Szombara 2:27.16 min., 67. Julia Karczewska 2:48.86 min. 3000m: 4. Karol Karczewski 4:14.58 min. 500m: 10. Victoria Szewczyk 45.10s, 20. Julia Jaroszewicz 46.12s, 30. Zofia Szombara 47.16s, 48. Julia Karczewska 49.45s 1000m: 21. Maria Kania 1:32.63 min., 26. Zofia Szombara 1:34.34 min., 35. Julia Jaroszewicz 1:36.76 min., 63. Julia Karczewska 1:45.42 min. 3000m: 9. Victoria Szewczyk 5:13.79 min.

