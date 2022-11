Ostatni mecz przy Łazienkowskiej. Musisz tam być!

Środa, 2 listopada 2022 r. 09:41 Redakcja

W piątek, 4 listopada o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Lechię Gdańsk. Będzie to ostatnie spotkanie stołecznego zespołu na własnym stadionie w 2022 roku. Trwa sprzedaż biletów na ten mecz, do tej pory zajętych jest ponad 13,5 tysiąca miejsc. Spotkanie zaliczono do kategorii cenowej A, a standardowy bilet na Żyletę kosztuje 45 zł.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - LECHIA









W bieżącym sezonie frekwencja na meczach przy Łazienkowskiej 3 jest bardzo dobra. W ramach podziękowania klub podjął decyzję o obniżeniu cen biletów na dwa pierwsze domowe spotkania w 2023 roku, w zależności od tego, ilu kibiców pojawi się na trybunach podczas rywalizacji z Lechią Gdańsk i Koroną Kielce. Będzie to ostatnia tego typu promocja w tym sezonie.



Jeśli na meczu z Lechią frekwencja przekroczy wymienione wartości, wówczas na kolejne spotkanie domowe - czyli na mecz z Koroną, ceny zostaną obniżone według poniższego zestawienia:

- 15 tys. osób w trakcie meczu to 15% taniej przez 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży biletów;

- 17 tys. osób w trakcie meczu to 20% taniej przez 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży biletów;

- 20 tys. osób w trakcie meczu to 25 % taniej przez 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży biletów;

- 22 tys. osób w trakcie meczu to 30 % taniej przez 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży biletów;

- 25 tys. osób w trakcie meczu to 35 % taniej przez 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży biletów.



Bilety w obniżonej cenie będzie można kupić przez 48 godzin! Sprzedaż biletów na mecz z Koroną Kielce rozpocznie się w styczniu, gdyż termin tego spotkania może jeszcze ulec zmianie. Podobna promocja będzie obowiązywała na mecz z Cracovią. Jeżeli frekwencja podczas rywalizacji z Koroną przekroczy jedną z wyżej wymienionych wartości, wówczas będziecie mogli nabyć bilet na kolejny mecz w promocyjnej cenie.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.



