Jędrzejczyk uszkodził więzadła stawu skokowego

Badania Artura Jędrzejczyka wykazały uszkodzenie więzadeł stawu skokowego. Sztab medyczny pracuje nad powrotem do zdrowia Artura, aby był do dyspozycji trenera jeszcze w obecnej rundzie. #CałaLegiaZawszeRazem pic.twitter.com/PKEDJb6bzn

Rado - 2 godziny temu, *.aster.pl Twardy jest, za 2 tygodnie będzie grał. odpowiedz

Tylko Legia - 2 godziny temu, *.jmdi.pl ChŁopie wracaj mocniejszy. Jędza to Prawdziwy Legionista od zawsze

odpowiedz

Arecki - 2 godziny temu, *.plus.pl Artur -ZDROWIA LEGIONISTO! odpowiedz

Szelka - 3 godziny temu, *.chello.pl Fatalna wiadomość. Szkoda katarskiej perspektywy.

Trzymaj się chłopie! odpowiedz

