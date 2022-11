Josue, Mladenović i Nawrocki w jedenastce kolejki

W ubiegłą sobotę Legia Warszawa w dobrym stylu zwyciężyła w spotkaniu z Jagiellonią Białystok w ramach 15. kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu trzech zawodników stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Josue , Filip Mladenović oraz Maik Nawrocki . Wszyscy zawodnicy rozegrali naprawdę dobre spotkanie. Portugalczyk zdobył pierwszego hat-tricka w swojej karierze, świetnie rozgrywał piłkę i wyglądał jak prawdziwy lider. Serb strzelił swoją piątą bramkę w tym sezonie oraz zanotował kolejną asystę. Młody Polak natomiast był pewnym punktem defensywy i strzelił swojego pierwszego gola. Dla Josue i Mladenovicia jest to drugie wyróżnienie z rzędu. Jedenastka 15.kolejki: Daniel Bielica (Górnik Zabrze) - Otar Kakabadze (Cracovia), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Fran Tudor (Raków Częstochowa), Erik Janza (Górnik Zabrze) - Patryk Kun (Raków Częstochowa), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Josue (Legia Warszawa), Filip Mladenović (Legia Warszawa) - Szymon Włodarczyk (Górnik Zabrze), John Yeboah (Śląsk Wrocław)

