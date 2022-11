amp futbol

Tylko 3 punkty w sobotę. Legia nadal z szansą na mistrzostwo

Sobota, 5 listopada 2022 r. 15:18 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu finałowego turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z gospodarzami, Kuloodpornymi Bielsko-Biała 0-6. W drugim sobotnim spotkaniu stołeczna drużyna wygrała z Wartą Poznań 2-1. Legioniści wciąż mają szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Wszystko wyjaśni się w niedzielę. O godzinie 09:00 rywalem warszawiaków będzie Stal Rzeszów, a o godzinie 11:30 - Wisła Kraków. Wiadomo już, że po tym turnieju Mateusz Szczepaniak przestanie być trenerem Legii.



Aby Legia została mistrzem Polski, musi wygrać oba jutrzejsze mecze, a przyjdzie jej zmierzyć się z aktualnym mistrzem, Wisłą Kraków.









Kuloodporni Bielsko-Biała 6-0 (2-0) Legia Warszawa

00:54 - 1-0 Bartosz Łastowski

06:57 - 2-0 Rafał Bieńkowski

22:35 - 3-0 Rafał Bieńkowski

27:18 - 4-0 Mateusz Kabała

40:12 - 5-0 Bartosz Łastowski

42:32 - 6-0 Dawid Dobkowski



Legioniści zaczęli to spotkanie od bardzo dobrej sytuacji Aharchiego, który nie zdołał jednak pokonać bramkarza. Niestety, odpowiedź była błyskawiczna. Niewielki błąd bramkarza i mały kawałek przestrzeni wykorzystał były legionista, Bartosz Łastowski, i umieścił piłkę w bramce. W 7. minucie dobre dośrodkowanie posłał Aharchi, jednak Chambers był nieco spóźniony. Niestety, chwilę później to gospodarze cieszyli się z podwyższenia prowadzenia. Łastowski doskonale obsłużył Rafała Bieńkowskiego, a ten zdobył drugą bramkę. O czas poprosił trener Legii. Niestety, nie zmieniło to obrazu gry. Nadal to Kuloodporni zdecydowanie dominowali, a legioniści wydawali się być mocno pogubieni. Grali słabo, bardzo niedokładnie, popełniali proste błędy. W 15. minucie kolejną doskonałą sytuację mieli gospodarze. Minęło kilkanaście sekund, a interweniować musiał Jakub Popławski. Już w doliczonym czasie pierwszej połowy na bramkę popędził Aharchi, nie miał jednak do kogo zagrać. Wywalczył jeszcze rzut rożny.



Już na początku drugiej polowy legioniści popełnili duży błąd w defensywie, co skutkowało stratą trzeciej bramki. W 28. minucie gospodarze strzelili czwartego gola, w zasadzie rozstrzygając ten mecz. Jeszcze w doliczonym czasie gry wynik ustalili Bartosz Łastowski i Dawid Dobkowski.



Legia: 1. Jakub Popławski, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 5. Artur Stolikowski, 9. Mohammed Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers

trener: Mateusz Szczepaniak



Kuloodporni: 71. Kamil Nowak, 14. Sebastian Ziółkowski, 3. Piotr Mizera, 10. Bartosz Łastowski, 20. Mateusz Kabała, 2. Rafał Bieńkowski, 5. Krzysztof Wrona

trener: Maciej Kozik



żółta kartka: Ziółkowski





Legia Warszawa 2-1 (1-1) Warta Poznań

05:28 - 0-1 Marcin Oleksy

19:22 - 1-1 Michael Chambers

35:28 - 2-1 Mariusz Adamczyk



Legioniści mocno rozpoczęli to spotkanie. Niestety, to zawodnicy z Poznania jako pierwsi zdobyli bramkę. Sędzia podyktował rzut wolny po zagraniu kulą, do piłki podszedł Marcin Oleksy i pewnym uderzeniem posłał ją do bramki. Chwilę później Mariusz Adamczyk strzałem przewrotką próbował zaskoczyć bramkarza, ale zrobił to nieskutecznie. Nie minęła nawet minuta, kiedy na bramkę uderzył Adrian Bąk. Tym razem jednak zrobił to niecelnie. W 16. minucie legioniści wykonywali rzut wolny z linii pola karnego. Dwukrotnie strzału próbował Aharchi, ale za każdym razem trafiał w mur. Chwilę później świetnie uderzył Moroz, jednak posłał piłkę minimalnie nad poprzeczką. W 20. minucie indywidualną akcją popisał się Michael Chambers, który przygotował sobie piłkę i ładnym strzałem z dystansu doprowadził do wyrównania.



W drugiej połowie legioniści zdecydowanie dominowali. Swoją wyższość udowodnili jednak dopiero w 36. minucie, kiedy to fenomenalnym uderzeniem z woleja popisał się Mariusz Adamczyk. Chwilę później błąd popełnili zawodnicy stołecznego zespołu i mogło dojść do wyrównania. Na szczęście tak się nie stało. Sędzia doliczył jeszcze 4 minuty do drugiej części meczu. Nic się już jednak nie zmieniło i Legia wygrała 2-1.



Warta: 1. Przemysław Nadobny, 7. Dawid Nowak, 9. Dawid Kaczmarek, 11. Bartosz Skrzypek, 87. Marcin Oleksy, 23. Tomasz Kalitka, 8. Mateusz Warakomski

trener: Dariusz Sylwestrzak



Legia: 1. Jakub Popławski, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 17. Maks Moroz, 9. Mohammed Aharchi, 13. Mateusz Ślusarczyk, 10. Michael Chambers



żółte kartki: Oleksy