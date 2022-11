Myć sędzią meczu z Lechią

Wojciech Myć z Lublina został wyznaczony do sędziowania meczu 16. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Lechią Gdańsk. Na liniach pomagać mu będą Marcin Borkowski i Michał Sobczak, sędzią technicznym będzie Konrad Gąsiorowski, a w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Tomasz Marciniak. Mecz przy Łazienkowskiej odbędzie się w piątek o godz. 20:30.

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Przystojny Wojtek wraca z przytupem. Niech tylko nic nie odj...ie. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Arek: Mało prawdopodobne, bo jak napisał Kolega niżej z jego sędziowaniem nie jest najlepiej. odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

robochłop - 6 godzin temu, *.orange.pl Niebywała okazja podziwiać najpiękniej biegającego arbitra w Polsce...uj tam ,że sędziować nie umie...ale on umie w stępa ,kłus-a jak trzeba to galopuje... odpowiedz

L fan - 6 godzin temu, *.chello.pl @robochłop: A na VAR stary wuj Marciniak do kompletu odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl @L fan: to już podchodzi pod Armagiedon... odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @robochłop: armagiedon to byłby z frankowskim mameją. I nie ważne gdzie. odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl @Arek: masz rację-zapomniałem o tym ślepaku...faktycznie było by jeszcze gorzej... odpowiedz

