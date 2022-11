Raport kartkowy przed meczem z Lechią

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w sobotnim meczu z Lechią Gdańsk z powodu żółtych lub czerwonych kartek. Lindsay Rose i Bartosz Kapustka mają na swoim koncie po 3 upomnienia i są zagrożeni pauzą w kolejnym spotkaniu. 7 kartek zebrał Artur Jędrzejczyk, ale on obecnie leczy uraz. Mecz Legia - Lechia zostanie rozegrany 4 listopada o godzinie 20:30.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lostinnio17 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jędza to Jędza piłka przejdzie Ale zawodnik już ni uja; ) wracaj Artur szybko do zdrówka !! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.