16. kolejka Ekstraklasy. Pogrom w Częstochowie

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Z Wisłą niby miało być puchar za ligę? Pisałem,że za wcześnie na takie osądy bo Wisła ani pucharu ani ligi nie zwojuje. Już pomalutku zaczyna kucać...Myślę,że teraz posypią się porażki jak z rękawa.Podobna sytuacja była z nimi już chyba 2 sezony temu kiedy ten zespół prowadził Radosław Sobolewski. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tsunami odpowiedz

Taran - 2 godziny temu, *.orange.pl Raków chyba poza zasięgiem w tym sezonie... odpowiedz

Wyrwikufel - 04.11.2022 / 10:46, *.netfala.pl Jedziemy z biało-zielonymi ku...wami jak z furą gnoju! odpowiedz

