Wyniki 16. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 57 minut temu, *.tpnet.pl Hehe. Brawo Radomiak. odpowiedz

Frugo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl ...ć łódzki Widzew...won! odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de Brawo RADOMIAK odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rakow na tym forum nas "KIBICOW' nie interesuje a dopiero wtedy gdy bedziemy grac rewanz w rudzie wiosennej to bedzie wazny mecz 1 mecz przegralismy wiec za co pochwaly ! Tylko "LEGIA " !!! odpowiedz

Anty Kosta - 3 godziny temu, *.plus.pl Dajcie już spokój z tymi peanami pochwalnymi dla rakowa !!! To jest forum Legii odpowiedz

Atmosferović - 3 godziny temu, *.plus.pl Radomiak wyjaśnił Widzew hehe brawo odpowiedz

Korda - 5 godzin temu, *.centertel.pl Teraz wygrali 7-1 a kolejny przegrają 5-0. Nasza liga jest tak beznadziejna że Raków przegra z 5 meczy pod rząd i Legia będzie liderem. W tym sezonie nie widzę innej opcji jak Mistrza Polski w Warszawie. Jestem mieszkańcem Szczecina ale wychowywałem się w Warszawie i (L) zawsze w sercu

odpowiedz

Maverick - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Naprawdę Raków przynajmniej w tym meczu pokazał futbol totalny. Wisła poza jedną akcja w zasadzie nie zipnęła.A jest w czołówce ligi.7-1 to można wygrać z drugo ligowa drużyna a nie z ekstraklasową.Śmiem twierdzić że gdyby Papszun prowadził taka Wiśłę Kraków bądź każdy inny zespół ze stadionem który posiada licencję na grę w europejskich pucharach to spokojnie osiągnął by fazę grupowa.Cieszy jednak fakt ze jest polski trener który wie jak ustawić drużynę ofensywnie oraz wysoko czyli tuż przed polem karnym przeciwnika.Żadna drużyna w Polsce nie gra tak jak raków, i to trzeba przyznać. odpowiedz

Badylu - 9 godzin temu, *.centertel.pl Raków psuje całą zabawę.W ogóle nie mają poczucia humoru odpowiedz

Atmosferović - 10 godzin temu, *.plus.pl Na wiosnę u siebie wyjaśnimy Raków i przyczynimy się do spadku Piasta odpowiedz

:) - 10 godzin temu, *.plus.pl Proponuję zmienić nazwę strony na Raków bo niektórzy już świętują ich mistrzostwo a to przecież strona Legii !!! Po co tu robić reklamę drużynie, która nawet nie ma stadionu spełniającego wymogi UEFA , jedyne sukcesy to 2 PP i 2 SP oraz max 3 runda el LKE? Zajmijmy się sobą !!! odpowiedz

WSL - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Szkoda straconych pkt. z Wisla P. i Pogonia a Rakow bylby w zasiegu przed runda rewanzowa wiec powodzenia LEGIO w meczu ze Slaskiem i wywalczenia awansu w PP.!!! odpowiedz

jo - 14 godzin temu, *.centertel.pl Panu Papszunowi należy pogratulować zbudowania ekipy i pomysłu na zespół oraz taktyki. Wiadomo, że każdy z nas chciałaby aby Legia była mistrzem Polski, ale tak zwyczajnie to się facetowi należy nagroda za konsekwentną pracę ten tytuł. odpowiedz

Kolega po szalu - 10 godzin temu, *.plus.pl @jo: w tej lidze nic się nikomu nie nalezy a poza tym jeszcze nic nie jest przesądzone a niektórzy już gratulują Medalikom MP opanujmy się. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 3 godziny temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: dokładnie odpowiedz

Sebo(L) - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Z Wisłą niby miało być puchar za ligę? Pisałem,że za wcześnie na takie osądy bo Wisła ani pucharu ani ligi nie zwojuje. Już pomalutku zaczyna kucać...Myślę,że teraz posypią się porażki jak z rękawa.Podobna sytuacja była z nimi już chyba 2 sezony temu kiedy ten zespół prowadził Radosław Sobolewski. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Tsunami odpowiedz

Taran - 23 godziny temu, *.orange.pl Raków chyba poza zasięgiem w tym sezonie... odpowiedz

Wyrwikufel - 04.11.2022 / 10:46, *.netfala.pl Jedziemy z biało-zielonymi ku...wami jak z furą gnoju! odpowiedz

Odp - 13 godzin temu, *.lunet.eu @Wyrwikufel: a jak się jedzie z furą gnoju? Pytam, bo nie wiem. odpowiedz

Siema - 10 godzin temu, *.18.56 @Odp: widać braki u ciebie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.