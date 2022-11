Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lechia Gdańsk przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - LECHIA FORTUNA:

Dx - 2 minuty temu, *.centertel.pl Ty szmato legijna ty qurwo warszawa odpowiedz

Asterix_Paranoix - 5 minut temu, *.174.113 Wszołek coś dzisiaj mocno niepoukładany. odpowiedz

Pusia - 6 minut temu, *.vectranet.pl Kuciak zawsze z Legią odpowiedz

e(L)o - 12 minut temu, *.ksiezyc.pl Dramatu ciąg dalszy...

Wolfik - 15 minut temu, *.mm.pl Dopiero Kuciakiem coś strzeliliśmy :) odpowiedz

Zły - 17 minut temu, *.chello.pl Srodek tabeli to wszystko dla tych pip,więc zobaczycie ze na półmetku bedzie 6 pozycja co i tak jest dobrym osiągnięciem,pozdrawiam wytrwałych,przed nami długie chude lata,dobranoc odpowiedz

robal - 20 minut temu, *.centertel.pl Dziwny mecz dziwny wynik.Tylko szkoda kibiców odpowiedz

Wolfik - 17 minut temu, *.mm.pl @robal: Nawet nie bijemy głową w mur. Przelatujemy obok.... odpowiedz

koczi - 23 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Jak Legia ma wygrac jak gra w 8 bo Slisz, Rosołek i Wszołek graja na poziomie B klasy

Hermann - 19 minut temu, *.151.86 @koczi: Rosołek najlepszy na placu ale to trzeba wyjąć oczy z dupy. odpowiedz

Janóz - 23 minuty temu, *.inetia.pl Grajo swoje . odpowiedz

Pjoter - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Ustawka jak z Wisłą Płock....dziś w plecy,a we wtorek wygrywamy. odpowiedz

Trener Legii to chuj - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Chujnie trener odpowiedz

Zxc - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Liga za puchar, sprzedajne szmaty legijne odpowiedz

Durum - 25 minut temu, *.151.182 Ignacak siedzi ciągle w telefonie zamiast dopingować i mamy efekty odpowiedz

Grzegorz - 26 minut temu, *.chello.pl Obciąć pensje to się nauczą grać odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl Nie mogą, czy nie umieją trafić w światło bramki... odpowiedz

wtf - 24 minuty temu, *.chello.pl @Wolfik: Nie mogą,w tym roku celujemy w Puchar Polski. odpowiedz

wtf - 14 minut temu, *.chello.pl O qrwa wpadło!Trzeba będzie oddać. odpowiedz

Michał - 29 minut temu, *.plus.pl Jeden mecz gramy super z dwa dobrze a z 5 to tragedia. I tak w kółko Macieju. Morwa kać... przegramy odpowiedz

Grzegorz - 30 minut temu, *.chello.pl Lipa odpowiedz

koczi - 30 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl wynik meczu jest sprawiedliwy niestety odpowiedz

Trener Bramkarzy - 32 minuty temu, *.netfala.pl Hahahahahah wincyj Slisza i Rosołka ... dwie lebiegi... odpowiedz

Luka - 53 minuty temu, *.centertel.pl Ustawiony jest remis pod mecz pucharu Polski. Do przewidzenia odpowiedz

Michał - 56 minut temu, *.plus.pl Musimy wygrać i gryźć trawę i jechać z nimi Legio Warszawa ukochana ma jazda z nimi na pełnej k. Wygramy. Jazda. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Badylu - 58 minut temu, *.centertel.pl Legia musi częściej uderzać z dystansu.Ciężko sforsować taki autobus odpowiedz

Stary Sutener - 59 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Absolutnie fenomenalna połowa w naszym wykonaniu, pełna dominacja, kombinacyjna i szybka gra na jeden kontakt........P.s To sarkazm oczywiście, sorry, ale ja nie widzę żadnego postępu w tej drużynie przez całą rundę. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl podrzuci ktos link

cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net podrzuci ktos link ktory bedzie dzialal w holandii odpowiedz

Matek - 2 godziny temu, *.proneteus.pl Proszę o linka ! Dziękuję ! ???? odpowiedz

Kolejny szwindel grany na naszych oczach - 2 godziny temu, *.plus.pl Już za 45 minut kolejna liga za puchar, dziś Lechią, a we wtorek Legia. Nawet brak Carlitosa nie dziwi, bo pewnie się zbuntował, bo po co ma grać znów w meczu, w którym jest zakaz wygrywania. Ligę za puchar już przerabialiśmy z Wisłą Płock, Cracovią, Pogonią i Ruchem Chorzów. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jjjjjjaaaaazzzzzdddddaaaaa z nimi Legio Warszawa ukochana ma jazda na pełnej k!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Do boju Legio Warszawa!!! Tylko zwycięstwo. odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zobaczyłem skład i nie wiem, dlaczego brakuje Carlitosa. Ktoś coś wie? odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.plus.pl @axlrose: Podobno kontuzja. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

........... Tobiasz .............

.... Rose .... Augustyniak ... Nawrocki ....

Wszołek ... Charatin .. Slisz .. Ribeiro

................ Josue ......................

Rosołek ...Kramer odpowiedz

