Runjaić: Cieszę się, że pozostajemy niepokonani u siebie

Kończy się pewien etap. Pamiętam jak Legia wyglądała w poprzednim sezonie. Także cieszę się, że pozostajemy niepokonani u siebie w obecnych rozgrywkach. To było ciężkie spotkanie. Wiem, że możemy grać lepiej i będziemy. Jednak nie było łatwo zaprezentować się na tym boisku. Graliśmy przeciwko rywalowi, a murawa grała przeciwko nam. Jestem w najlepszym klubie, a... No nic, przede wszystkim cieszę się z wygranej. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach doczekamy pierwszego meczu u siebie w 2023 roku. Jednak nim to nastąpi, to czekają nas ciężkie spotkania. Teraz zależy nam na regeneracji. Bartek Kapustka jest świetnym graczem, dobrą osobą o dużym sercu. Jesteśmy tego świadomi. Wiemy i pamiętamy jak cierpiał w ostatnich miesiącach z powodu kontuzji, jak pracował ciężko, żeby wrócić na boisko. Było kwestią czasu, kiedy stanie się lepszy. I myślę, że to jeszcze nie koniec jego możliwości. Zresztą potencjał jest nie tylko w "Kapim". Blaz Kramer dał świetną zmianę. Yuri Ribeiro zdobył ważną bramkę. W drugiej połowie rozmawialiśmy ze sztabem i Aleksandar Rogić zasugerował te roszady. Posłuchałem jego rad, to zadziałało. Także bywa, że to nie jeden zawodnik czy jeden trener decyduje o wyniku, tylko cały sztab. Dziękuje im za to. Co do Carlitosa i Artura Jędrzejczyka, to na dziś nie mogę nic konkretnie powiedzieć czy zobaczymy ich w tym roku na boisku. Wczoraj Carlitos oberwał mocno na treningu i w efekcie brakowało nam go dzisiaj. Jednak sztab medyczny pracuje nad tym, żeby wrócił jak najszybciej to możliwe. To samo z "Jędzą". Mam nadzieję, że obaj będą gotowi na mecz we Wrocławiu.

Luk - 25 minut temu, *.timplus.net Dlaczego jak wchodzi Kramer to liczba wrzutek jest redukowana do minimum, bądź taktyka zmienia się na mocno defensywną, dlaczego Rosołek nie został zmieniony za Kramera tylko widocznie lepszy od niego Muci (ale dodam, że to nie był taki zły występ Macieja na tle innych jego występów)? Tak nawiasem mówiąc to nie wierzę, że ktoś mu podpowiedział taką zmianę jak to jest notoryczne, może Carlitos nie jest moim ulubieńcem i nie pokazuje tego co jego zwolennicy oczekiwali, ale 9/10 meczów jest lepszy od Rosołka, a mimo to wcześniej jego ściągał aby na ogony wpuścić Kramera.

Nie wiem, może to taka taktyka jest... grajmy gorzej niż możemy i w "odpowiednim" momencie pokażemy na co nas stać???

Kolejny już zawodnik w Legii, który mimo iż nie powinienem akurat na Rosołka się wkur$%#ć to niestety będę bo pomimo chęci nie potrafi na tą chwilę lepiej zagrać.

P.s. Ale żeby nie było nazbyt pesymistycznie i to po wygranej. W zeszłym roku o tej porze szorowaliśmy dno tabeli ;p Dużych rotacji w składzie nie było, a jednak gra jest o niebo lepsza (oczywiście nie napisałem, że teraz grają super tak na marginesie) i te słowa kieruję do tych co tłumaczyli Cześka słabymi grajkami bo prawda jest taka, że część z nich była by wiodącymi postaciami w zespołach z czuba tabeli. odpowiedz

Sarcastico. - 12 minut temu, *.inetia.pl @Luk: Już śpieszę z odpowiedzią. Kosta Runjaic jest doskonałym trenerem na podtrzymanie w stanie agonii trupa, jakim jest Legia za rządów (nie wiem kogo ale się domyślam) pewnej grupy kapitałowej i ich słupa dariusza mioduskiego. Ma być ecie pecie, a nie wyniki. A ty zapieprzaj na mecze i zostawiaj hajs. Nasz bank się nie obrazi :) odpowiedz

FanFan - 49 minut temu, *.telnaptelecom.pl Dzięki Trenerze, Dzięki Piłkarzom za walkę do końca. W takich meczach poznaje się charakter drużyny i kibiców. Loczek przestał pokazywać się w mediach, temat przycichł, piłkarze wzięli się do roboty, dołożyli serducho, to i frekwencja w tej rundzie wzrosła, My kibice to widzimy i podnosimy decybele mobilizujemy jeden drugiego. Dzisiaj był ze mną kumpel z Gdańska i... po meczu przyznał, że ... jesteśmy najlepsi. Że nigdy nie słyszał dopingu non stop, że po straconej bramce ten doping wzrastał z każdą minutą, że to kibice wymusili podkręcenie tempa i wywierali presje. I ze Ribeiro sper... mu weekend z czego się i ja cieszę:) We wtorek myślę, że będzie łatwiej w PP w Gdańsku, bo tak jak płock się wypompował to i lechia. Pozdrawiam. odpowiedz

KingMax3000 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Podoba mi się styl wypowiedzi Runjaicia. Pamięta o kibicach, nawet wspomina o nich na pierwszym miejscu. Docenia sztab i piłkarzy. Jak coś nie pasuje (np. dziś murawa) to mówi to głośno i jasno.

Mam nadzieję że gdy przyjdzie dołek, a kiedyś przyjdzie na pewno, da mu się szansę na wyjście z niego- jak to wielokrotnie robił w Pogoni.

Legia mistrz, mistrz, mistrz! odpowiedz

