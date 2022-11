20 946 kibiców stawiło się w piątkowy wieczór na Legii, by dopingować swoją drużynę w starciu z Lechią Gdańsk. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 118 zdjęć Mishki Fotoreportaż z trybun - 78 zdjęć Michała Wyszyńskiego / SKLW

WH - 15 godzin temu, *.autocom.pl Świetne zdjęcia. Wrzucacie je gdzieś na IG bądź TT? To jak Josue patrzy na Kuciaka zebrałoby tysiące serduszek :) odpowiedz

Gosc - 18 godzin temu, *.chello.pl Co robi zelensky na ostatnim zdjęciu ..? odpowiedz

