Mecz rugbistów przełożony

Aktualizacja 10:48 - W najbliższą sobotę rugbiści Legii mieli rozegrać ligowe spotkanie z Budowlanymi Łódź - zespołem, który ma o dwa zwycięstwa więcej od nas i plasuje się na trzecim miejscu w I-ligowej tabeli. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na 4 powołania do reprezentacji Polski zawodników z Łodzi. Mecz odbędzie się 19 listopada. Tydzień wcześniej, w niedzielę, 13 listopada o godz. 14 rugbiści zmierzą się w derbach Warszawy z AZS-em AWF na boisku przy Marymonckiej 34. Zapraszamy!

