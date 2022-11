KSW: 28 stycznia walka Wrzoska ze Szpilką

+ dodaj komentarz

- 49 minut temu, *.161.126

Kurde, mam mieszane uczucia co do tej walki… bardzo kibicuje Arkowi, ale szpilka to dla niego krok wstecz. Szpilka to słaby bokser, beznadziejny w parterze, nie umie kopać. Arek przebiegnie się po nim w kilka minut i po walce. Szpilka bardziej pasuje do fame mma a nie do sportowca jakim jest Arek.

odpowiedz