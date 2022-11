11-13.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 11 listopada 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę liczna grupa fanów Legii wspierać będzie nasz zespół w wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław, którym zakończymy rok 2022. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy (g. 18:00 na Mokotowie, bilety 10 i 20 zł do kupienia przed meczem) i futsalistów (g. 20:00, ul. Gładka 18, bilety 12 i 17 zł, do kupienia na legiafutsal.abilet.pl). W niedzielę o 14:00 przy Marymonckiej derbowe spotkanie z AZS-em AWF rozegrają nasi rugbiści.



Drużyna Legii w koszykówce 3x3 weźmie udział w I turnieju Lotto 3x3 Ligi z udziałem 16 zespołów Energa Basket Ligi. W sobotę legioniści zagrają trzy mecze fazy grupowej, a dwie najlepsze drużyny awansują do niedzielnych play-off. Finał turnieju zaplanowano na 16:10. Wszystkie mecze odbędą się w hali przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie i będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu i na polsatsport.pl.



Zawodniczka Legia Fight Club, Aleksandra Niewiadomska rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Europy w K-1, które odbędą się w Turcji.



Zawodnicy sekcji squasha Legii walczyć będą w Polish Junior Open 2022 we Wrocławiu.



W piątek i sobotę w Wałbrzychu odbędą się zawody Pucharu Polski w zapasach w stylu klasycznym. Nasz klub reprezentować będą Antoni Teodorowicz (-82kg), Abdul Rokhman Magamadov (-82kg) i Daniel Zawadzki (-87kg).



Marek Kania w sobotę i niedzielę startować będzie w norweskim Stavanger w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Przed rokiem legionista wywalczył tam brązowy medal na 500 metrów.



Rozkład jazdy:

11.11 g. 20:00 SC Telstar - FC Den Haag

12.11 g. 11:40 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Zastal Zielona Gra [kosz 3x3, Lublin]

12.11 g. 13:00 ŁKS Łochów - UWKS Legia Warszawa [A klasa][Łochów, ul. Łochowska 20a]

12.11 g. 16:00 Legia II Warszawa - TSK Roś Pisz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.11 g. 16:20 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Arka Gdynia [kosz 3x3, Lublin]

12.11 g. 18:00 Legia Warszawa - KPS Siedlce [siatka, ul. Niegocińska 2a]

12.11 g. 18:40 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Anwil Włocławek [kosz 3x3, Lublin]

12.11 g. 20:00 Legia Warszawa - Futsal Leszno [futsal, ul. Gładka 18]

13.11 g. 14:00 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Marymoncka 34]

13.11 g. 12:00 Ekosport Białystok - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

13.11 g. 12:30 Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

13.11 g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

13.11 g. 18:00 Resovia - Zagłębie Sosnowiec



Młodzież:



11.11 g. 09:00 MKS Polonia Warszawa 10 - Legia Warszawa U13 [ul. Konwiktorska 6]

12.11 g. 10:00 Legia Warszawa U-17 - Polonia Warszawa U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.11 g. 10:00 BKS ZSP 7 Warszawa 12 - Legia LSS U11 [ul. Szadkowskiego 3]

12.11 g. 11:00 Legia LSS U8 - MKS Hutnik Warszawa 15 [ul. Łazienkowska 3]

12.11 g. 12:00 BVB Academy WBS Warszawa 12 - Legia LSS U11 [ul. Ledóchowskiej 3]

12.11 g. 12:00 Miedź Legnica 04/5 - Legia U19 [CLJ U19] [Legnica]

12.11 g. 12:30 Legia LSS U10 - BVB Academy WBS Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

12.11 g. 12:30 Legia LSS U10 - Klub SNU Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

12.11 g. 14:00 Legia LSS U13 - MKS Piaseczno II 10 [ul. Łazienkowska 3]

12.11 g. 15:00 UKS Varsovia 13 - Legia U10 [ul. Międzyparkowa 4]

12.11 g. 15:30 Legia LSS U14 - Przyszłość Włochy 09 [ul. Łazienkowska 3]

13.11 g. 10:00 Mazur II Radzymin 11 - Legia LSS U12 [Radzymin, ul. Wołomińska 3]

13.11 g. 10:45 BVB Academy WBS Warszawa 14 - Legia LSS U9 [ul. Worobczuka 491]

13.11 g. 11:00 Legia U17 - ŁKS Łódź 06 [CLJ U17][LTC 6]

13.11 g. 12:00 KS Lesznowola 14 - Legia LSS U9 [Nowa Wola, Krasickiego 176]

13.11 g. 13:30 Legia U16 - Znicz Pruszków 07 [LTC 6]

13.11 g. 14:00 Legia U12 - Drukarz Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

14.11 g. 19:00 Energa Basket Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Przybyszewskiego 45]



Eliminacje do turnieju "Legia Cup" (rocznik 2012 i mł.):



W piątek 11.11 pod balonem przy Łazienkowskiej odbędą się eliminacje do turnieju "Legia Cup" dla rocznika 2012. Udział w nich wezmą przede wszystkim zawodnicy Legia Soccer Schools, klubów partnerskich i współpracujących z Legią. W grupie C wystąpi grupa wiodąca LSS 2012 i zagra z: Avią Świdnik (14:00), Radomiakiem Radom (14:30), AP Żuri Olsztyn (15:15) i Olimpią Elbląg (16:00).