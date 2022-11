Last minute

Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Lechią! [WYNIKI]

Piątek, 4 listopada 2022 r. 10:52 Redakcja

Dziś o godzinie 20:30 Legia Warszawa zmierzy się z Lechią Gdańsk na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Na ten moment ponad 20 tysięcy osób wybiera się na to spotkanie - zapraszamy do wspierania drużyny w ostatnim ligowym meczu u siebie w tym roku! W naszym serwisie możecie wygrać aż 20 biletów na ten mecz. Co trzeba zrobić? Prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytania.



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.













Pytanie 1. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Legia - Lechia rozegrany w Warszawie?

Pytanie 2. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Lechia - Legia rozegrany w Gdańsku?



Przykładowe odpowiedzi:

1. 1-0

2. 1-0



Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawną odpowiedź



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładna godzina wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety

2. miejsce - 2 bilety

3. miejsce - 2 bilety

4. miejsce - 2 bilety

5. miejsce - 2 bilety

6. miejsce - 1 bilet

7. miejsce - 1 bilet

8. miejsce - 1 bilet

9. miejsce - 1 bilet

10. miejsce - 1 bilet

11. miejsce - 1 bilet

12. miejsce - 1 bilet

13. miejsce - 1 bilet

14. miejsce - 1 bilet

15. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń w piątek o godz 11:59:59.



Aktualizacja, piątek 12:00



WYNIKI KONKURSU:

prawidłowe odpowiedzi:

1. 2-1

2. 3-1



Klasyfikacja końcowa:

1. pio - 2 pkt.

2. karol - 2 pkt.

3. Mądrala 0,7 - 2 pkt.

4. Tutu - 2 pkt.

5. L - 2 pkt.

---

6. Kondzio - 2 pkt.

7. sala - 2 pkt.

8. Andrzej - 2 pkt.

9. Mrmrovek - 2 pkt.

10. Julson37 - 2 pkt.

11. Kunmar - 2 pkt.

12. Kamreal - 2 pkt.

13. Łuki - 2 pkt.

14. Mikołaj - 2 pkt.

15. Bzyk - 2 pkt.



Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w zabawie. Informacje o biletach zostaną wysłane podane przy podawaniu odpowiedzi.