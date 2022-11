Na stadionach: Nie wszystko złoto co się świeci

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W minionym tygodniu na naszych stadionach opraw było co niemiara. Zdecydowana większość ekip zmobilizowała się na ostatnie mecze na swoim stadionie lub na ostatnie tegoroczne wyjazdy. Opravcy z okazji swojego 20-lecia zaprezentowali konkretny pokaz ultras na meczu z Jagiellonią.



Ultrasi Pasów przygotowali aż trzy choreografie, z czego jedną stojącą na bardzo dobrym poziomie. W Krakowie zapłonęły spore ilości pirotechniki, a tę odpalili również białostoczanie w sektorze gości. Kibice Jagiellonii stawili się w bardzo dobrej liczbie biorąc pod uwagę odległość i możliwości.



Bardzo dobry wyjazd do Szczecina zaliczył Górnik (z piro), sektor gości na Widzewie wypełnił Radomiak, również co nieco odpalając. Śląsk jeszcze liczniej pojawił się na meczu przyjaźni w Legnicy. Oprawę "Ultras Pogoń Szczecin" przygotowali Portowcy, a konkretną choreografię pokazał Widzew. Na meczu Legii z Lechią oprawy zaprezentowali zarówno gospodarze, jak i przyjezdni, którzy przygotowali halloweenowego psikusa.



Ultrasowali również fani Rakowa, GKS-u Tychy, Tarnovii i Ruchu Radzionków. Lech na meczu ligowym nie zachwycił frekwencją, ale zdecydowanie większą liczbę osób na stadionie odnotowano kilka dni wcześniej na spotkaniu z Villarrealem, na którym "Kolejorz" przygotował prezentację "One way ticket".



Ekstraklasa:



Miedź Legnica - Śląsk Wrocław (1500)

Na meczu przyjaźni w Legnicy ok. 5,4 tys. kibiców, w tym ok. 1500 kibiców Śląska. Wrocławianie zajęli miejsca w sektorze gości oraz na sektorach gospodarzy.



Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (922)

Zabrzanie w bardzo dobrej liczbie na dalekim wyjeździe. Zaprezentowali niewielką sektorówkę "Torcida" i odpalili ok. 30 rac na górze sektora. Portowcy wywiesili transparent "Ultras Pogoń Szczecin", nad którym odpalili race.



Widzew Łódź - Radomiak Radom (910)

Radomianie do Łodzi przyjechali w komplecie, pociągiem specjalnym. W sektorze gości odpalonych zostało trochę strobo. Widzewiacy zaprezentowali biało-czerwoną kartoniadę "11.11.1918". Przygotowali również malowaną sektorówkę, transparent "Nie wszystko złoto co się świeci" oraz konkretne racowisko na górze. Chwilę później transparent został zmieniony na "Nie wszystko zło, to co się świeci" oraz odpalili kolejną porcję piro.



Cracovia - Jagiellonia Białystok (720)

Na ostatnim tegorocznym meczu na swoim stadionie Cracovia zaprezentowała oprawę - transparent "Serce nie pozwala nam zostawić tego co widzieliśmy w setkach źrenic", malowaną sektorówkę i ponad 100 rac na całej trybunie. Około 30. minuty zaprezentowali transparenty na dwóch poziomach - "Opravcy Cracovia Ultras" i "Stale podnosimy sobie poprzeczkę" oraz odpalili białe i czerwone świece dymne. Kolejna prezentacja Pasów miała miejsce na kwadrans przed końcem meczu - wtedy wywiesili transparent "To urodzin czas, a więc zdrowia Cracovio", rozwinęli wycinane sektorówki przedstawiające trzech kibiców, sreberka w tle oraz odpalili fajerwerki i ognie wrocławskie. Całość zakończyło jeszcze jedno racowisko.

Jagiellonia w bardzo dobrej liczbie na tym wyjeździe - 720 osób, w tym Mazur Ełk (16). Zaprezentowali nową flagę "Jagiellonia na wyjeździe", a UJB świętowało 20-lecie swojej działalności, odpalając w sektorze gości kilkanaście rac w asyście flag na kijach.



Legia Warszawa - Lechia Gdańsk (670)

Lechiści przyjechali do Warszawy transportem kołowym, w 670 osób, w tym Stomil (33) i Śląsk (4). Wywiesili 9 flag i zaprezentowali oprawę - transparent "Psikus", z dynią wypełnioną racami, a także sektorówkę z goblinem ściskającym w dłoni dynię. Całość uzupełniły chorągiewki oraz piro - na dole pięć dużych wulkanów, a także sporo stroboskopów, a na koniec kilkadziesiąt konkretnych petard rzucanych na dolną część sektora gości. Na meczu blisko 21 tys. kibiców. Legioniści zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny (race, ognie wrocławskie, strobo i fajerwerki) pośród flag na kijach.



Raków Częstochowa - Wisła Płock ()

Raków na meczu zaprezentował malowaną sektorówkę "Stara szkoła fanatyzmu", transparent "Wyjazdy, melanże, mordobicie - RKS Raków to całe nasze życie", a całość uzupełniło 40 rac, folie aluminiowe i świece dymne.



Lech Poznań - Korona Kielce (88)

Bardzo słaba liczba koroniarzy na wyjeździe do Poznania - w sektorze gości stawiło się tylko 88 osób z dwiema niewielkimi flagami. Na meczu 12,7 tys. widzów.



Piast Gliwice - Warta Poznań ()

Fani Warty na wyjeździe do Gliwic pojawili się z płótnem "Klub Sportowy Warta Poznań Since 1912" z flagami na kijach z "Since 1912".



Stal Mielec - Zagłębie Lubin ()

Gospodarze mieli powody do radości, a na ostatnim meczu na swoim stadionie w roku 2022 odpalili niewielkie ilości piro. W sektorze gości bardzo skromna, kilkunastoosobowa delegacja z Lubina.



Niższe ligi:



GKS Tychy - Ruch Chorzów (744)

Fani Ruchu pojawili się na derbach w 744 osoby. Gospodarze z malowanym transparentem "rym cym cym na stadionie dym", flagami na kijach i świecami dymnymi.



Drzewiarz Jasienica - ROW Rybnik (114)





Wyjazd tygodnia: 922 kibiców Górnika Zabrze w Szczecinie

Oprawa tygodnia: Choreo Cracovii na meczu z Jagiellonią i Widzewa na meczu z Radomiakiem



Legia Warszawa na meczu z Lechią Gdańsk:















Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Cracovia na meczu z Jagiellonią Białystok:































Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Cracovią:











Widzew Łódź na meczu z Radomiakiem Radom:



















Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Miedź Legnica na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Raków Częstochowa na meczu z Wisłą Płock:







Wisła Płock na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Lech Poznań na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Pogoń Szczecin na meczu z Górnikiem Zabrze:









Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:









Stal Mielec na meczu z Zagłębiem Lubin:





Lech Poznań na meczu z Villarreal:







GKS Tychy na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy:









Legia Chełmża na meczu z Piastem Łasin:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Odrą Opole:





Tarnovia na meczu z Metalem Tarnów:





Ruch Radzionków na meczu z KS Myszków: