Wrotkarstwo

Marek Kania 9. na MŚ w Argentynie

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 09:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Argentynie zakończyły się zawody World Skate Games 2022, czyli Mistrzostwa Świata we wrotkarstwie szybkim, w których udział wzięło dwóch zawodników sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa. Mateusz Kania startował już na MŚ przed rokiem w Kolumbii. Tym razem, w Buenos Aires, nie udało się awansować do półfinału w żadnej konkurencji, a w wyścigu na 1000 metrów legionista zajął miejsce 37. z wynikiem 1:39.491 min.



Debiutujący na MŚ na rolkach Marek Kania w tej samej konkurencji miał wynik 1:35.278 min. i był o trzy lokaty wyżej. Na swoim koronnym dystansie, czyli sprincie na 100 metrów (na ulicy), Marek awansował do półfinału, i ostatecznie został sklasyfikowany na miejscu 9. - Jestem bardzo szczęśliwy, że w ostatnim starcie udało mi się wbić do TOP10 - skomentował ten wynik legionista, który prosto z Argentyny ruszy na zawody Pucharu Świata na łyżwach. Wcześniej Marek był bliski awansu do najlepszej szesnastki w biegu na 1 rundę, ale ostatecznie skończył rywalizację w tej konkurencji na miejscu 18.