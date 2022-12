Plus roku

Plus roku 2022: Josue

Sobota, 24 grudnia 2022 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Najlepszym legionistą roku 2022 został Josue, który w naszych notowaniach otrzymał 20 plusów i osiem minusów. Gratulacje dla kapitana. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym podsumowaniem.



Najwięcej plusów:

1. Josue - 20

2. Lindsay Rose - 18

3. Artur Jędrzejczyk - 14 i Matthias Johansson - 14









Na czele znalazł się kapitan, który otrzymał 20 plusów. W sumie Josue rozegrał 36 meczów, więc pozytywnie oceniony został w ponad połowie spotkań. Warto wspomnieć, że plusem zeszłego roku był Mateusz Wieteska, który zdobył o dwie pozytywne oceny więcej. Jeżeli chodzi o Josue, to był on w tym roku najjaśniejszym punktem w stołecznym klubie. Rzadko kiedy zdarzały mu się gorsze mecze, czego dowodzi jego niska liczba zdobytych minusów. Portugalczyk był kreatorem akcji, a niekiedy strzelcem. W sumie w tym roku zdobył jedenaście bramek i zanotował 15 asyst. Te liczby, charakter oraz wysokie umiejętności wpłynęły na dobre postrzeganie Portugalczyka przez kibiców.



Na drugim miejscu, może dla wielu niespodziewanie, znalazł się Lindsay Rose. Stoper notował lepsze i gorze momenty, lecz z pewnością demony z przeszłości zostawił wraz z końcem 2021 roku. Warto przypomnieć, że Rose zanotował bardzo mało występów w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu, jednak zaufał mu Aleksandar Vuković. Reprezentant Mauritiusa rozegrał udaną drugą połowę sezonu 2021/22, a to samo można powiedzieć o pierwszej rundzie aktualnych rozgrywek. Co prawda Rose stracił na chwilę miejsce w składzie, jednak dobrymi wejściami z ławki rezerwowych wywalczył je ponownie.



Na trzecim miejscu z 14 pozytywnymi ocenami znaleźli się Artur Jędrzejczyk i Matthias Johansson. "Jędza" przyzwyczaił nas do bycia pewnym punktem zespołu, a w roku 2022 za wiele się nie zmieniło. Co prawda stoper stracił opaskę kapitańską na rzecz Josue, jednak nie wpłynęło to na jego boiskową rolę, a przede wszystkim postawę na murawie. Największą nagrodą oraz pewnego rodzaju docenieniem dla 35-latka było powołanie na mistrzostwa świata, podczas których wystąpił w meczu z Argentyną. Obecność na podium Johanssona spowodowana jest przede wszystkim wysokim poziomem, jaki utrzymywał podczas rundy wiosennej zeszłego sezonu. Szwed miał kilka gorszych momentów w aktualnym sezonie, jednak wielokrotnie popisywał się dobrymi interwencjami w defensywie.



Najwięcej minusów

1. Maciej Rosołek - 19

2. Paweł Wszołek - 14

3. Bartosz Slisz - 12 i Ernest Muci - 12



Najwięcej minusów w 2022 roku zgromadził Maciej Rosołek. 21-latek otrzymał ich aż 19, a zważając na fakt, że w 2022 roku z "eLką" na piersi rozegrał 36 meczów, to negatywnie oceniony został w ponad połowie spotkań. Ma swoje przebłyski, jednak trudno było mu złapać przyzwoitą formę na dłuższy okres, a cztery gole i trzy asysty w blisko 40 spotkaniach wyglądają co najmniej słabo.



Na drugim miejscu niechlubnej klasyfikacji znalazł się Paweł Wszołek, który otrzymał o pięć minusów mniej od lidera. Warto jednak zaznaczyć, że był to nierówny rok dla Wszołka. Podczas rudny wiosennej przebywał on w Legii na wypożyczeniu i to właśnie wtedy grał nieźle, między innymi z tego powodu koniec końców zgromadził aż jedenaście pozytywnych ocen. Niestety, od kiedy latem został wykupiony przez "Wojskowych", jego forma drastycznie spadła. Jesienią trudno było mu się odnaleźć, a na boisku zazwyczaj był niewidoczny.



O dwa minusy mniej otrzymał Bartosz Slisz. W ciągu roku zgromadził on również tyle samo pozytywnych ocen, co jego poprzednik. Slisz rozegrał w minionej rundzie kilka niezłych meczów, jednak przeplata je fatalnymi występami. Wciąż jego formy nie można opisać jako stabilnej, ale widać postęp względem wiosny ubiegłego sezonu. Tyle samo minusów, ale mniej pozytywnych ocen, otrzymał Ernest Muci. Albańczyk udanie rozpoczął aktualny sezon, jednak później jego forma konsekwentnie spadała.



Pełna klasyfikacja:



Josue - 20 / 8

Lindsay Rose - 18 / 4

Artur Jędrzejczyk - 14 / 2

Matthias Johansson - 14 / 5

Maik Nawrocki - 12 / 1

Mateusz Wieteska - 11 / 4

Bartosz Slisz - 11 / 12

Paweł Wszołek - 11 / 14

Kacper Tobiasz - 8

Ernest Muci - 8 / 12

Cezary Miszta - 6 / 3

Tomas Pekhart - 6 / 9

Makana Baku - 5 / 2

Rafał Augustyniak - 5 / 3

Carlitos - 5 / 4

Filip Mladenović - 5 / 11

Maciej Rosołek - 5 / 19

Richard Streninger - 3 / 2

Bartosz Kapustka - 3 / 8

Igor Charatin - 2 / 1

Blaz Kramer - 2 / 2

Jurgen Celhaka - 2 / 3

Rafael Lopes - 2 / 7

Patryk Sokołowski - 2 / 8

Yuri Ribeiro - 1 / 6

Robert Pich - 1 / 6

Artur Boruc - 1

Mateusz Hołownia - 1

Joel Abu Hanna - 2

Lirim Kastrati - 2

Kacper Skibicki - 2

Szymon Włodarczyk - 2

Benjamin Verbić - 4