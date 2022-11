Jakub Trojanowski został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. 21-letni bramkarz w tym sezonie jako zawodnik rezerw Legii zagrał w ośmiu spotkaniach III ligi.

Lepki - 1 godzinę temu, *.mm.pl Oby Ręcznik Miszta out !!! odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Nagroda za 0:7 z rezerwami ŁKS-u? odpowiedz

Cat - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czyżby pojawiły się plany sprzedaży Tobiasza? odpowiedz

ANTYzygo - 3 godziny temu, *.com.pl @Cat: uuu, coś w tym jest odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.chello.pl @Cat: Prędzej Miszta na wypożyczenie pójdzie. Choć oczywiście jak się trafi 5M Eur za Tobiasza to Mioduski sam go zapakuje w auto i zawiezie nawet na drugi koniec Europy. odpowiedz

