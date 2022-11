Tobiasz: Trener trafił ze zmianami

Sobota, 5 listopada 2022 r. 12:15 Woytek, źródło: Canal+ Sport

- Cieszę się, że moje urodzinowe życzenia się spełniły i zdobyliśmy trzy punkty w meczu z Lechią. Do momentu stracenia bramki nie graliśmy w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Było zbyt pasywnie i zbyt mało ryzyka, przez co nie mogliśmy stworzyć dogodnych sytuacji, ale po pierwszym golu to ruszyło. Dobrze, że poszliśmy za ciosem i udało się odwrócić losy tego spotkania - powiedział po meczu Kacper Tobiasz, który tego dnia obchodził 20. urodziny.