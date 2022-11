Kuciak: Za styl nie ma punktów

Sobota, 5 listopada 2022 r. 12:38 Woytek, źródło: Canal+ Sport

- Trochę mi przeszkadza, że przegraliśmy z Legią, bo zrobiliśmy dużo dobrej roboty i zostawiliśmy dużo serca na boisku. Może styl był dobry, ale za styl nie ma punktów i wyjeżdżamy z Warszawy z pustymi rękami - powiedział po porażce piątkowej bramkarz Lechii, Dusan Kuciak.



- Każda przegrana mi przeszkadza, obojętnie czy jest po dobrym moim meczu czy słabszym. To co mnie boli to fakt, że byliśmy nastawieni na trzy punkty i w pierwszej połowie robiliśmy naprawdę super robotę z przodu i z tyłu. W drugiej bardziej się cofnęliśmy, szczególnie po zdobyciu bramki. Może to był błąd, ale nie jest to takie proste, gdy drużyna przeciwna potrafi grać w piłkę.









- Potem była ta nieszczęśliwa bramka na 1-1, gdy odbiła mi się od pleców, a myślałem, że wyleci poza boisko. To było decydujące, bo dodało wiary Legii, że może coś zrobić, a nam obcięło skrzydła. Wcześniej mogliśmy zrobić więcej z przodu i trafić na dwa zero - wówczas Legia już by nie istniała, jestem o tym przekonany. Druga bramka? Wszystko zrobiłem prawie idealnie, tylko prawie to ta różnica, że Legia jednak strzeliła bramkę i wygrała mecz. Przeszkadza mi to, jestem zdenerwowany.