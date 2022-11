Legia walcząca do końca, czyli film z dopingiem (VIDEO)

Sobota, 5 listopada 2022 r. 18:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

20 946 kibiców dopingowało w piątkowy wieczór Legię Warszawa w ostatnim domowym meczu w tym roku kalendarzowym. W trudnym momencie fani ponieśli piłkarzy do wygranej z Lechią i tym samym Wojskowi pozostają niepokonani na własnym stadionie w tym sezonie. Zapraszamy do obejrzenia 25-minutowego materiału filmowego z najlepszymi momentami dopingu, oprawą i pomeczową radością z piłkarzami.







Fotoreportaż z meczu - 118 zdjęć Mishki



Spis treści

0:00 Sen o Warszawie

0:27 Oprawa + Mistrzem Polski jest Legia

3:57 Tylko Legia ukochana Legia

4:29 Do boju Legio marsz

4:59 Pozdrowienia dla zgód (Zagłębie, Olimpia)

5:37 Aejaeja Legiaaa, Warszawaaa

6:20 Jazda z k...

6:40 Żyleta, Żyleta, Żyleta

7:11 My kibice z Łazienkowskiej nie poddamy się

7:26 Cały stadion ręce w górę

8:32 Za kibicowski trud

8:59 Legia walcząca, Legia walcząca do końca

9:21 Legia, Legia Warszawa

10:17 Aejao hej Legia gol

10:43 Niepokonane miasto, niepokonany klub

11:28 Tylko Legia ukochana Legia

12:40 GOOOOOOOOOL!!!

14:16 Nie poddawaj się ukochana ma

17:40 Cały stadion tańczy z nami

18:38 GOOOOOOOOOLLLL!!!

19:05 Gdybym jeszcze raz miał urodzić się

19:59 Gdańska k...

20:30 My kibice z Łazienkowskiej nie poddamy się... i KONIEC!

21:09 Podziękowania dla piłkarzy, sto lat!

24:36 Powiedz czy boli...