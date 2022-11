Zawodniczki Legia Ladies pewnie zwyciężyły w wyjazdowym meczu 11. kolejki III ligi kobiet z Kolejarzem Łódź 4-0. Trzy bramki dla naszej drużyny zdobyła Magdalena Zduńczyk, a czwarte trafienie dołożyła Amelia Przybylska. To przedostatni tegoroczny mecz legionistek, które dzięki trzem punktom awansowały na 3. miejsce w tabeli.

FWWM - 1 godzinę temu, *.orange.pl mocno dziewczyny! odpowiedz

