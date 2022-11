Młodzież: mistrzostwo jesieni w CLJ U15

Sobota, 5 listopada 2022 r. 21:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legioniści z rocznika 2008 po wygranej 6-0 z Lechią w Tomaszowie Maz. zapewnili sobie wygraną w grupie I CLJ U15. Legia U17 na 4 mecze do końca rundy ma 7 p. przewagi nad rywalami, ale dziś przegrała 2-3 z Koroną Kielce. Po serii 12 zwycięstw porażkę odniosła także Legia U14, przegrywając 0-3 z Escolą Varsovia. Juniorzy starsi tylko do przerwy spisywali się dobrze w meczu z Pogonią Szczecin. Goście w II połowie zdobyli 4 gole i wygrali 5-2. Z dobrej strony pokazali się w meczach ligowych zawodnicy z zespołów rocznika 2011 Akademii i LSS. Grali także zawodnicy z drużyn najmłodszych.



Mecz Legii U10 z Barca Academy został jednak przełożony na późniejszy termin, z uwagi na problemy zdrowotne w drużynie z Łazienkowskiej.

Z kolei młodzieżowcy z CWKS Legii występujący w A klasie ulegli 0-2 KS Płudy.



CLJ U19: Legia Warszawa 2-5 (2-1) Pogoń Szczecin 04/5

Gole:

1-0 15 min. Szymon Grączewski (as. Maksymilian Stangret)

1-1 26 min. Yadegar Rostami (rzut karny)

2-1 35 min. Maksymilian Stangret (karny po faulu na nim samym)

2-2 48 min. Konrad Magnuszewski

2-3 57 min. Gracjan Hyl (z dystansu)

2-4 60 min. Igor Mencnarowski (rzut karny)

2-5 83 min. Kacper Szczerba



Strzały (celne): Legia 26 (10) - Pogoń 18 (11)



Legia: Franciszek Chojak – Franciszek Saganowski [06](60' Marcel Krajewski), Rafał Boczoń [06] Ż(66' Bartosz Mikołajczyk), Jakub Okusami Ż, Maciej Bochniak – Sebastian Kieraś, Oskar Lachowicz (72' Fryderyk Misztal), Szymon Grączewski Ż – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret (Kpt) (82' Szymon Siodłowski), Dawid Kiedrowicz (66' Dawid Niedźwiedzki Ż). Rezerwa: Jakub Murawski (br), Patryk Romanowski

Trener: Filip Raczkowski, Radosław Pruchnik



CLJ U17: Korona Kielce '06 3:2(1:0) Legia U17.

Gole:

1-0 41 min. Antoni Aszklar

1-1 60 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Adkonis)

1-2 66 min. Igor Błaszczyk

1-3 72 min. Maciej Rożek

2-3 90+2 min. Igor Busz b.a.



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07], Jakub Grzejszczak (55' Viktor Karolak) - Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07] (74' Aleksander Iwańczyk [07]), Kacper Bogusiewicz - Igor Skrobała (74' Przemysław Mizera), Tomasz Rojkowski, Cyprian Pchełka (64' Igor Busz)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U15: Lechia Tomaszów Mazowiecki '08 0-6 Legia U15



W meczu 12. kolejki CLJ U15 Legia pokonała na wyjeździe 6-0 ostatnią w tabeli Lechię Tomaszów Maz. prezentując długimi momentami szybki i efektowny futbol. Zespół trenera Klimkowskiego prowadzi w tabeli z 7 p. przewagi nad AKS SMS Łódź, a tym samym wygrywa rozgrywki grupy A na 2 kolejki przed końcem! Z ligi spadły: ŁKS Łódź i Lechia Tomaszów Maz. Ich następców wyłonią mecze barażowe po zakońćzeniu rundy. Na Mazowszu, największe szanse na udział w barażach mają: Escola Varsovia i Znicz Pruszków.



Ekstraliga U14: Legia U14 0-3 (0-1) Escola Varsovia 2009

GOle:

0-1 37 min. Szymon Lewandowski

0-2 43 min. Aleksy Kuliś

0-3 66 min. Kosma Chaber



Strzały (celne): Legia 8 (4) - Escola 14 (7)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Wojciech Paczosa, Aleksander Marciniak, Fabian Mazur, Norbert Merchel, Oskar Maj, Igor Brzeziński [2010], Edo von Brandt-Etchemendigaray, Szymon Piasta, Mateusz Strzelecki, Mateusz Pawłowski [2010], Kazimierz Szydło, Franciszek Stępniewski [2010], Piotr Kaniewski, Wojciech Chachuła.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I Liga U12: Mazur Radzymin 2011 - Legia U12.



Strzały [celne](15-60'): Mazur 6 (2) - Legia 17 (11).



Legia: Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Tom+asz Stefański, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Sałek, Filip Wancerz

Drużynę prowadzili dziś trenerzy: Michał Konieczny i Łukasz Listwan



Gospodarze zaprezentowali się jako drużyna waleczna i próbujaca swojego szczęścia do ostatniej minuty, jednak Legia dobrze weszła w mecz i grając potem konsekwentnie tworzyła sobie sporo sytuacji. Nawet jeśli odrobinę brakowało skuteczności, to spora ilość akcji indywidualnych i drużynowych mogła się podobać. Każdy z legionistów zagrał dziś przynajmniej połowę meczu.



III liga U12: Legia LSS U12 - Marcovia II Marki 2011



Legia LSS: Patryk Merchel - Szymon Kozioł, Kacper Materski, Mikołaj Pacholski, Jonatan Pol, Aleksander Szczepankowski, Aleksander Wodzicki, Kacper Zaród, Wojciech Zawiska (Kpt), Alex Paćko, Eryk Urbanowski, Piotr Zytek

Trener: Łukasz Jóźwicki



Zespół LSS 2011 bardzo dobrze wypadł w meczu ligi U12 z Marcovią II Marki. Legioniści byli fasworytami i nie zawiedli, grając szybko i składnie. Przed sobą mają jeszcze dwa, niełatwe mecze - z Polonią III Warszawa i spotkanie "na szczycie" z liderem - Mazurem II Radzymin. Pierwsze spotkanie tych drużyn miało bardzo zacięty przebieg.



Liga U11: Legia U11 - Sparta Jazgarzew 2012



Strzały (celne): Legia 44 (22) - Sparta 24 (13)



Legia: Aleksander Kurowski, Dawid Ruciński, Antoni Czuchnowski, Stanisław Dobrowolski, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Obidziński, Nico Martino, Karol Michalski, Oliwier Siuda [2013], Ignacy Silski, Seweryn Orzechowski

Drużynę prowadzili dziś: Mateusz Majeewski i jako II trener Krystian Sowiński



Turniej "U11 Pro-Turnieje Future Cup" (rocznik 2012 i mł.)



Zespół LSS U11 występuje na U11 Pro-Turnieje Future Cup w Licheniu. W rywalizacji w składach po 9 osób Legia LSS grała z Wisłą Płock, Jagiellonią, Pogonią Szczecin, SMS APR Ślesin, Jaguarem Gdańsk i Stadionem Śląskim Chorzów. Legionistom szło różnie, ale gr w tak mocnej krajowej stawce jest dla nich ciekawym doświadczeniem. W niedzielę. w gr. srebrnej czekają ich mecze ze Śląskiem Wrocław, AP Reissa, Gwardią Koszalin i Górnikiem Łęczna (punkty zdobyte z Wisłą Płock przechodzą na rywalizację w grupie finałowej).