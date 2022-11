W Janowie Lubelskim odbyły się XI Mistrzostwa Polski młodzików w zapasach w stylu klasycznym, w których wzięło trzech zawodników zapaśniczej Legii. 13-letni Filip Gołębieski zajął miejsce piąte w kategorii wagowej do 48 kilogramów. Legionista w niedzielę miał szansę na brązowy medal, ale przegrał w decydującej walce z Antonim Balcerakiem (MULKS Platan) 0-4. Ósmy w kat. -38 był Stanisław Żółtowski, a dziesiąty w kat. -35kg - Kacper Rudnicki. W klasyfikacji drużynowej nasz klub został sklasyfikowany na miejscach 26-27. Wyniki legionistów w MP młodzików: -35kg: 10. Kacper Rudnicki -38kg: 8. Stanisław Żółtowski -48kg: 5. Filip Gołębieski

