Musiał sędzią meczu z Lechią

Tomasz Musiał z Krakowa został wyznaczony do sędziowania meczu 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Lechią Gdańsk i Legią Warszawa. Na liniach asystować mu będą Sebastian Mucha i Jakub Ślusarski, sędzią technicznym będzie Dominik Sulikowski, a w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Radosław Siejka.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

q@q.pl - 3 minuty temu, *.. Znowu ta Wiślacka szmata...... Ile jeszcze meczów musi przy drukować przeciw nam żeby go wyautowali....

odpowiedz

majusL@legionista.com - 37 minut temu, *.214.95 z tymi ogórami nawet sedzia nie pomoze, chocby sam fryzjer gwizdał - WYGRAMY !!!

lechia gdansk - ku..a szajs !!! odpowiedz

Januszek - 39 minut temu, *.chello.pl Puchar za lige ;) tzw. czlowiek koperta albo reklamowka :KMWTW odpowiedz

miroL - 55 minut temu, *.wawtel.pl Z kim sie skontaktowac w sprawie wyjazdu na jutrzejszy mecz do Gdanska? odpowiedz

Kumaty - 37 minut temu, *.chello.pl @miroL: Z Simonem Mol dogadac odpowiedz

Typek - 1 godzinę temu, *.7.42 Bardzo zły dla Nas zestaw sędziowski odpowiedz

D.R.Wilanów - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to pograne... odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.