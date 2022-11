Z obozu rywala

Lechia przed meczem z Legią. Brak zwycięstwa w pucharze

Poniedziałek, 7 listopada 2022 r. 12:34 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wtorek legioniści zmierzą się z Lechią Gdańsk w ramach 1/8 finału Pucharu Polski, z którą w piątek zwyciężyli 2-1. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką gdańszczan.









Piątkowe spotkanie Legia - Lechia to ogromny materiał do analizy dla obu trenerów. Warszawiacy wygrali po bardzo emocjonującej końcówce, ale trzeba pamiętać, że to nie było idealne spotkanie w wykonaniu drużyny z Łazienkowskiej. Legia przegrywała, a gdyby Lechia była skuteczniejsza, to mogłaby strzelić więcej goli. Zespół trenera Tomasza Kaczmarka postawił swoje warunki. Teraz psychologiczną przewagę będą mieli legioniści, ale przychylność trybun będzie po stronie lechistów, bo wtorkowe spotkanie odbędzie się w Gdańsku.







Droga gdańszczan do 1/8 finału nie należała do wyboistych. Kiedy legioniści z łatwością ograli Wisłę Płock, to Lechia 4-1 pokonała drugoligową Radunię Stężyca. Mecz nie rozpoczął się idealnie dla przyjezdnych, gdyż wynik otworzył zespół z Kaszub. Już w 4. minucie głową piłkę w siatce umieścił Jakub Letniowski. Na odpowiedź Lechii kibice zebrani w Stężycy nie musieli. Nie minęły cztery minuty, a do wyrównania doprowadził Jakub Kałuziński. Później jeszcze przed przerwą cios zadał Łukasz Zwoliński. Po zmianie stron lechiści dołożyli dwa trafienia, a więc w spokoju mogli oczekiwać na losowanie 1/8 finału Pucharu Polski.







Ostatnie 5...

Jak daleko zachodziła Lechia w ostatnich pięciu edycjach Pucharu Polski?



Sezon 2021/22: 1/16 PP Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-1 Lechia

Sezon 2020/21: 1/8 PP Puszcza Niepołomice 3-1 Lechia

Sezon 2019/20: Finał Cracovia 3-2 (p.d.) Lechia

Sezon 2018/19: Finał Jagiellonia 0-1 Lechia

Sezon 2017/18: 1/16 PP Bytovia Bytów 1-0 Lechia



Lechia to dwukrotny zdobywca Pucharu Polski. Pierwszy raz po to trofeum sięgnęli w sezonie 1982/83. Wtedy gdańszczanie pokonali w finale Piasta Gliwice. Ponownie najlepsi okazali się 36 lat później. W 2019 roku lechiści na Stadionie Narodowym rywalizowali z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie klub z Pomorza pokonał białostoczan po golu w samej końcówce spotkania. Choć rok później znaleźli się w finale, to musieli uznać wyższość Cracovii, która dopiero podczas dogrywki dopięła swego.







Historia



Obie drużyny w Pucharze Polski mierzyły się ośmiokrotnie. Warszawiacy górą w tych starciach byli aż siedmiokrotnie, remis padł raz (w 1975 roku), jednak warto dodać, że wtedy po serii rzutów karnych górą byli warszawiacy. Trzeba wywnioskować, że "Wojskowi" nigdy z Lechią w Pucharze Polski nie przegrali. Pierwszy raz obie drużyny zmierzyły się w 1955 roku w ramach finału rozgrywek. Warszawiacy wygrali aż 5-0. Nigdy później stołeczny klub z Lechią w Pucharze Polski tak okazale nie wygrał, choć było blisko w 2011 roku. Było to drugie półfinałowe spotkanie. W Gdańsku Legia wygrała 1-0, a na własnym boisku aż 4-0.