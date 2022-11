Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z KPS-em Siedlce

Czwartek, 10 listopada 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 zagrają domowe spotkanie z KPS-em Siedlce i powalczą o przełamanie złej passy. Legioniści przegrali cztery ostatnie mecze, a co więcej, nie zdobyli w nich choćby punktu. Ostatnia wygrana Legii na własnym parkiecie miała miejsce na inaugurację rozgrywek - 17 września, kiedy legioniści pokonali Chrobrego Głogów.



Ostatnie wyniki spowodowały spadek legionistów na 14. miejsce w tabeli I ligi. Siedlczanie mają jedno spotkanie rozegrane mniej, a na swoim koncie mają o sześć punktów więcej. To KPS przystąpi do meczu w roli faworyta, ale wierzymy, że legioniści w końcu przełamią się i wywalczą trzy punkty.



Bilety na ten mecz nabywać można przy wejściu do hali w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne). Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 12 listopada 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne)