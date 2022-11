Futsal

W sobotę o 20:00 mecz futsalistów

Środa, 9 listopada 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po ostatniej porażce futsalistów Legii w Chojnicach zespół plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy i nadal nie ma na swoim koncie wygranej. Najbliższa okazja walki o trzy punkty już w sobotę o godzinie 20:00, kiedy Legia w hali OSiR Włochy podejmować będzie Futsal Leszno.



Najbliżsi rywale Legii przystąpią do meczu w roli faworyta - mają na swoim koncie 16 punktów - wygrali 5 spotkań, jedno zremisowali i zaliczyli dwie porażki. Najlepszym strzelcem drużyny rywali jest Douglas - zdobywca siedmiu bramek w obecnych rozgrywkach. Zachęcamy kibiców do przybycia w sobotę do hali przy ulicy Gładkiej i wspierania naszej drużyny, która za wszelką cenę potrzebuje punktów.



Bilety nabywać można TUTAJ. Ulgowe wejściówki kosztują 12 złotych (dla dzieci w wieku 3-12 lat i osób niepełnosprawnych), normalne - 17 złotych. Przy wejściu do hali nie będzie prowadzonej sprzedaży wejściówek. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 12 listopada 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 12 złotych (ulgowe) i 17 złotych (normalne)