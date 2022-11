Zapowiedź meczu

Wykonać kolejny krok na Narodowy

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 06:49 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

We wtorkowy wieczór Lechia podejmie Legię Warszawa w spotkaniu 1/8 finału Pucharu Polski. Piłkarze z Gdańska będą chcieli zrewanżować się przeciwnikom za niedawną porażkę w lidze.



Powtórka z rozrywki



Legioniści doskonale znają smak rywalizacji z Lechią. W piątek ograli u siebie graczy prowadzonych przez Marcina Kaczmarka 2-1, chociaż to rywale jako pierwsi wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Łukasza Zwolińskiego. Na całe szczęście "Wojskowych" stać było na dwie dobre odpowiedzi. Najpierw do własnej siatki, przy dużym udziale Bartosza Kapustki, trafił Dusan Kuciak, a potem losy meczu przesądził Yuri Ribeiro. Ogółem legioniści dobrze zareagowali po stracie gola. Spisał się także sztab szkoleniowy, którego zmiany dały Legii sporo dobrego w ofensywie. Po raz kolejny o sobie dał znać m.in. Blaz Kramer, który coraz mocniej puka do bram wyjściowego składu. Na jego nieszczęście działa jedynie fakt, że w dobrej dyspozycji jest także inny ze zmienników - Maciej Rosołek. Na ten moment to Polak jest pierwszym wyborem w momencie kiedy niedysponowany jest Carlitos, a właśnie tego świadkami byliśmy w zeszły piątek. Hiszpan nie był gotowy do gry, ponieważ mocno oberwał na jednym z treningów i raczej nie będzie brany przy ustalaniu składu we wtorek. Od pewnego czasu napastnik nie grzeszy ostatnio skutecznością. Carlitos nie wpisał się na listę strzelców już od 674 minut. Ostatni raz bramkę zdobył 30 sierpnia. Wówczas dwukrotnie pokonał bramkarza Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, kiedy Legia wygrała po dogrywce 3-2.