Squash

9 medali legionistów w Legionowie

Poniedziałek, 7 listopada 2022 r. 06:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa wywalczyli 9 medali podczas otwartych juniorskich mistrzostw Legionowa, które rozegrane zostały w klubie Spektrum Sportu. W zawodach wystartowało aż 25 zawodników naszej akademii.



Brązowy medal w kat. U-11 zdobyła nasza najmłodsza zawodniczka, Zuzanna Zielińska. W U-15 na podium stanęły Nadia Budzik (srebro) i Natalia Łukawska (brąz), która zdobyła również srebro w kat. U-17. Mateusz Lohmann wygrał w kategorii U-13 i zajął wysokie, czwarte miejsce w rywalizacji w U-19 (mając lat dwanaście). Szymon Lohmann zwyciężył w kategoriach do lat 15 i 15, a Kazik Leszczyński był czwarty w rywalizacji do lat 13 i 15. Dwa brązowe medale zdobył Jan Samborski - w kat. U-17 i U-19.



W kolejnym tygodniu legioniści walczyć będą w Polish Junior Open 2022 we Wrocławiu.



Wyniki legionistów w Legionowie:

U-11: 3. Zuzanna Zielińska

U-13: 4. Nadia Budzik, 5. Victoria Syvoplyas, 6. Maja Zagórska, 9. Anna Jakubiec, 10. Marcelina Bąk, 12. Emilia Tilani, 13. Marysia Kuczyńska, 16. Wiktoria Włodarska

U-15: 2. Nadia Budzik, 3. Natalia Łukawska, 4. Ewa Kozłowska, 9. Ania Jakubiec

U-17: 2. Natalia Łukawska

U-11: 5. Mateusz Łukawski, 10. Aleksander Feder

U-13: 1. Mateusz Lohmann, 4. Kazik Leszczyński, 27. Mateusz Gajek, 29. Mateusz Łukawski, 31. Krzysztof Zientała

U-15: 1. Szymon Lohmann, 4. Kazik Leszczyński, 9. Filip Zasadzki, 10. Maciej Szczepanik

U-17: 1. Szymon Lohmann, 3. Jan Samborski, 4. Antoni Jakubiec, 5. Dominik Mozer, 8. Igor Anisiewicz, 10. Antoni Olech, 13. Filip Zasadzki

U-19: 3. Jan Samborski, 4. Mateusz Lohmann, 5. Antoni Jakubiec, 6. Dominik Mozer, 7. Igor Anisiewicz