Dwie wygrane legionistów w Polsat Boxing Promotions w Lubinie

W Lubinie odbyła się 12. gala Polsat Boxing Promotions, w której zobaczyliśmy trzech zawodników Klubu Bokserskiego Legia. W boksie olimpijskim, w kategorii -60kg, 17-letni Mike Drużga pokonał Tomasa Farkasa jednogłośną decyzją sędziów. Skrót walki obejrzeć można TUTAJ . 15-letni Rafał Marcinek w kat. -75kg pokonał Tomasza Jakubowskiego jednogłośną decyzją sędziów (skrót walki tutaj ), a Franciszek Delura w kat. 67,5kg przegrał jednogłośną decyzją sędziów z mistrzem Polski juiorów - Dawidem Obstarczykiem. Skrót tej walki do obejrzenia tutaj .

