Wypożyczeni: Asysta Ciepieli

Bartłomiej Ciepiela zaliczył asystę w wygranym spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Wypożyczony z Legii pomocnik wszedł na murawę w drugiej połowie i popisał się kluczowym podaniem przy bramce ustalającej wynik spotkania. Pełne zawody rozegrał Gabriel Kobylak, którego Radomiak wygrał z Widzewem. Jednocześnie, bramkarz radomian ujrzał żółtą kartką, która jest jego... trzecią w tym sezonie. Jordan Majchrzak czeka na kolejne minuty we Włoszech. Wypożyczeni Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 71. minuty w wygranym 3-0 meczu z Zagłębiem Lubin. Zaliczył asystę przy bramce na 3-0. Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Legią Warszawa Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem II Lubin Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Widzewem Łódź. Ukarany żółtą kartką. Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Frosinone Primavera Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - nie grał w wygranym 1-0 meczu ze Skrą Częstochowa Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 46. minuty w wygranym 2-1 meczu z Wisłą Kraków Skrót meczu Stal Mielec - Zagłębie Lubin Skrót meczu Widzew Łódź - Radomiak Radom

